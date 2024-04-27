26.04.2024, 16:23 37941
Убившая более пятидесяти косуль группа браконьеров осуждена в СКО
Преступники получили от 8 до 11 лет тюрьмы
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Петропавловск. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Четверых жителей Петропавловска приговорили к длительным тюремным срокам за незаконную охоту на косуль.
Государственное обвинение доказало, что 4 жителя города Петропавловска в период с осени 2022 года по февраль 2023 года совершили незаконный отстрел 53 косуль в окрестностях областного центра, причинив ущерб государству на сумму более 68 миллионов тенге, сообщили в прокуратуре Северо-Казахстанской области.
Отмечается, что в суде обвиняемые свою вину не признали.
Суд приговорил всех браконьеров к реальному лишению свободы от 8 до 11 лет, взыскав с них причиненный материальный вред.
Напомним, более 30 сайгаков убили браконьеры в Кызылординской области.
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26.04.2024, 18:20 30276
В Уральске учителя убили в собственной квартире
Фото: Polisia.kz
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Уральск. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Уральске учителя начальных классов убили в собственной квартире.
Дело расследуется по статье 99 (Убийство). Другие подробности они не разглашали, так как идут оперативно-розыскные мероприятия", - информирует портал "Мой город" со ссылкой на департамент полиции ЗКО.
По словам соседей, покойная была добрым, ответственным и отзывчивым человеком.
Она была очень хорошей женщиной. Работала в школе учителем начальных классов. В этом году ей должно было исполниться 60 лет, она прекрасно выглядела, совсем не на свой возраст. Я в шоке, в голове не укладывается эта картина перед глазами", - заявила старшая по дому Алия Искалиева.
Между тем в городском отделе образования отметили, что женщина была пунктуальным и ответственным педагогом. Общий стаж работы учителем - 40 лет, из них 35 лет она проработала в одной школе.
Ранее охранника жилого комплекса жестоко убили в Алматы.
26.04.2024, 17:05 36511
Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: подсудимого приговорили к восьми годам лишения свободы
Фото: Instagram/meirzhan_rtl
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Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Подсудимого по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Алматы приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Д.Ахметжанов признан виновным в хулиганстве и нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. Он приговорен к 8 годам лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.
С подсудимого постановлено взыскать в пользу потерпевшей К. материальный ущерб в сумме 6 397 250 тенге и моральный ущерб в размере 5 000 000 тенге. В пользу потерпевшего Б. моральный ущерб в размере 10 000 000 тенге", - добавили в суде.
Напомним, вечером 22 декабря близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили.
Позже в Сети появилось видео избиения водителя. 25 декабря в полиции сообщили, что дебошир, ударивший женщину-водителя, арестован, на него заведено уголовное дело.
26.04.2024, 12:38 46681
Крупную нарколабораторию ликвидировали в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Акмолинской области ликвидирована крупная нарколаборатория, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Гражданин Х., руководствуясь инструкцией куратора, нашел для организации подпольной лаборатории частный дом, собрав все необходимые компоненты и оборудование для незаконного изготовления психотропных веществ и их аналогов. В ходе проведения обыска в указанной лаборатории обнаружены и изъяты психотропные вещества весом более 33 кг, химические жидкости весом более 31 кг, приспособления, лабораторные приборы и аналоги психотропных веществ, расфасованные в контейнеры", - сообщили в ведомстве.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области приговорил наркодельца к 11 годам лишения свободы, а также конфисковал у него машину и частный дом.
Ранее в Алматинской области у организатора нарколаборатории изъяли тонну прекурсоров и 25 кг "синтетики". Также крупную нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков ликвидировали в Илийском районе Алматинской области. При обыске изъято более 45 кг мефедрона и 28 тысяч долларов.
26.04.2024, 11:12 49851
Ущерб - миллиард тенге: автомобильной ОПГ вынесли приговор в Астане
Фото: pexels.com
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор членам организованной преступной группы, незаконно регистрировавшим ввезенные из-за рубежа машины.
3 руководителя ОПГ создали преступную группу и руководили ею с использованием служебного положения. Участники ОПГ в количестве 5 лиц участвовали во многих сделках, получали часть денежных средств. 17 посредников участвовали в оформлении автомашин, покупая их в телеграм-чатах, и перепродавали документы на автомашины", - сообщает пресс-служба суда.
С декабря 2021 года по май 2022 года незаконно зарегистрировано 312 автомашин.
Также членами ОПГ незаконно зарегистрировано 150 машин, из которых 73 - с правым рулем и 77 - фактически не ввезены на территорию РК", - уточнили в суде.
Таким образом, подсудимые причинили государству крупный ущерб в виде неуплаты положенных сборов и платежей. Они также вводили в интегрированную информационную систему ЦОНа и МВД заведомо ложную информацию об автомашинах и проведенных сделках по их купле-продаже.
Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела.
Подсудимые, не признав предъявленное обвинение, просили их оправдать. Представители потерпевших, поддержав обвинение, просили удовлетворить гражданский иск.
Приговором суда трем руководителям ОПГ назначено наказание по 9 лет лишения свободы каждому.
5 участников ОПГ получили по 6 лет лишения свободы.
Один из посредников осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы, второй приговорен к году лишения свободы, третий - к 6 месяцам лишения свободы.
Еще 14 посредников получили наказание по 2 года 6 месяцев ограничения свободы каждому.
4 сотрудника полиции приговорены к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Еще трое полицейских получили наказание в виде ограничения свободы на 2 года 6 месяцев.
Несколько подсудимых освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в декабре прошлого года Антикор пресек деятельность ОПГ, занимавшейся нелегальной регистрацией автомобилей. Ущерб составил порядка 1 млрд тенге.
26.04.2024, 08:46 56981
Лжеполицейских задержали в Шымкенте
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте подразделением по борьбе с организованной преступностью задержаны трое мужчин, которые завладели крупной суммой денег у жителей города, сообщает Polisia.kz.
Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников полиции, занимались регулярным вымогательством денег, а также требовали ежемесячную плату за "покровительство". У одного из них изъято поддельное служебное удостоверение сотрудника полиции. Другой же является ранее судимым за мошенничество", - сообщил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
По его словам, подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства, грабежа и самовольного присвоения звания представителя власти. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы", - отметил представитель МВД.
25.04.2024, 19:52 85256
Мефедрон в особо крупном размере изъяли у наркодилера в Шымкенте
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Шымкента задержали жителя Алматы, занимавшегося сбытом наркотиков, сообщает Polisia.kz.
20-летний мужчина перевозил с собой синтетические наркотики в упаковке из-под чипсов. При проверке его съемной квартиры найдены полиэтиленовые пакеты с "порошком" и свыше 150 свертков с тем же веществом. Общий вес изъятого мефедрона составил 3,5 кг.
Подозреваемый взят под стражу. Проводится расследование.
Ранее в АФМ сообщили, что более 50% продажи наркотиков приходится на Астану, Алматы и Алматинскую область.
25.04.2024, 13:24 96631
Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: прокурор запросил для подсудимого 8 лет тюрьмы
Следующее судебное заседание состоится 26 апреля в 11.00
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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прошло очередное судебное заседание по делу о смертельном ДТП с автобусом в Алматы, сообщает пресс-служба Верховного суда.
На судебных прениях выступили государственный обвинитель и потерпевшие.
Государственный обвинитель просил суд признать подсудимого виновным в инкриминируемых деяниях и назначить ему по совокупности преступлений окончательное наказание в виде 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Следующее судебное заседание состоится 26 апреля в 11.00.
Подсудимый обвиняется в совершении хулиганства и нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц", - напомнили в суде.
Напомним, вечером 22 декабря близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили.
Позже в Сети появилось видео избиения водителя.
25 декабря в полиции сообщили, что дебошир, ударивший женщину-водителя, арестован, на него заведено уголовное дело.
Судебные заседания проходят в прямом эфире на Youtube-канале Верховного суда.
25.04.2024, 10:23 79136
Спецоперация проведена в одном из баров Алматы: задержан работник, сбывавший мефедрон
Фото: gov.kz
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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из баров Алматы силовики задержали работника, который подозревается в сбыте синтетического наркотика - мефедрона.
По инициативе прокуратуры Алматы сотрудниками УБОП пресечена деятельность по распространению наркотических средств в одном из ночных увеселительных заведений города. В результате спецоперации задержан 21-летний работник (кальянщик) лаундж-бара, который на рабочем месте сбывал синтетический наркотик "мефедрон", - проинформировали в городской прокуратуре.
В настоящее время по данному факту проводится следствие.
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