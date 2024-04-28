Паводки в Казахстане: впервые за всю историю наблюдений вода поступила в озера Кызылординской области

Фото: пресс-служба правительства РК

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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева рассказала о ситуации на водохранилищах страны.





Сброшенная из Ириклинского водохранилища РФ вода продолжает проходить по территории Казахстана. Половодье продолжается.





Специалисты Западно-Казахстанского филиала "Казводхоза" проводят безопасный пропуск паводковых вод. Идет наполнение 4 водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы.





Западно-Казахстанский филиал "Казводхоза" направил 30 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, в Камыш-Самарские озера области. Кроме того, специалисты "Казводхоза" намерены направить паводковую воду в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы, которые в последние годы столкнулись с высыханием.





В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%.





В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%, вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. Обстановка в регионе остается напряженной.





В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме.





В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 82%.





В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 50%. В регионе продолжается период половодья.





В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они также работают в штатном режиме.





Вода из Тасоткельского водохранилища Жамбылской области сбрасывается по реке Шу. В начале апреля эта вода пересекла границу Созакского района Туркестанской области. Сброс воды из Тасоткельского водохранилища продлится до 1 мая.





В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.





Впервые за всю историю наблюдений вода, сброшенная с Кенгирского водохранилища Улытауской области, поступила через реку Сарысу в озера Кызылординской области. Наблюдается активное наполнение Теликольской системы озер Кызылординской области, что должно оказать благоприятное влияние на сельское хозяйство региона.