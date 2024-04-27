Угрозу взрыва предотвратили пожарные в Алматы

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Шымкент. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте 22 человека обратились за медпомощью после разлива неизвестной жидкости, сообщает - В Шымкенте 22 человека обратились за медпомощью после разлива неизвестной жидкости, сообщает 24KZ





По словам пострадавших, на обочине стоял грузовик с емкостью, из которой текла жидкость желтого цвета и неприятно пахло газом. Проходящие мимо люди почувствовали недомогание - удушье, першение в горле и тошноту.





Силами департамента по ЧС утечку устранили. Автомобиль отогнали на безопасное расстояние от населенных пунктов. Водитель сообщил, что не знает, что находится в бочке.





По данным департамента экологии, в воздухе зафиксировали превышение аммиака, пропана, метана и углеводорода нефти. Сейчас в лаборатории выясняют, что это за жидкость.





Многие жители и те, кто мимо проезжали, почувствовали удушающий резкий запах. Среди них было двое детей 2021 и 2023 года рождения. Первая помощь оказана. На данный момент все больные после полученного лечения отпущены домой", - сказала главный врач центра гипербарической оксигенации имени Т. Орынбаева Шымкента Мадина Ермаханбетова.