Лишение свободы грозит 17-летнему жителю Актобе за связь с несовершеннолетней

Актобе. 29 сентября. Kazakhstan Today - 17-летнему жителю Актобе грозит от 10 до 15 лет лишения свободы за сексуальную связь с 15-летней, передает Kazakhstan Today.

По словам лидера движения "Не молчи" Дины Тансари молодые люди вступили во взрослые отношения по обоюдному согласию.

Эти влюбленные дети, в июле первый раз сбежали из дома, к бабушке Нурасхана. Их вернули родители, но что-то между взрослыми и детьми снова не сложилось, и дети опять убежали. Объявили розыск, нашли в этот же день, и мама А. потребовала сделать судмедэкспертизу", - написала Дина Тансари в Facebook .

16 сентября, Нурасхана арестовали по подозрению в совершении преступления по статье 122 УК РК. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Теперь мама девочки сожалеет о том, что потребовала экспертизу, она не знала, что закон столь суров будет к детям. Но уже поздно. Родители готовы позволить своим несовершеннолетним детям пожениться, но это невозможно по закону", - пояснила правозащитница.

По ее словам, 18 сентября следственный суд Актобе вынес постановление взять Нурсахана под стражу на два месяца, на время проведения следствия.

В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области изданию Kazpravda.kz прокомментировали случай.

Следствие по делу по части 3 статьи 122 (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) окончено и направлено в прокуратуру. Часть 3 статьи 122 относится к категории особо тяжких преступлений, поэтому подозреваемый был подвергнут аресту", - разъяснили в полиции.

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