Вещание телерадиоканалов будет временно приостановлено 17 апреля

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - Национальный оператор в области телерадиовещания АО "Казтелерадио" 17 апреля с 03.00 до 17.00 проведет планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, сообщили в пресс-службе АО "Казтелерадио", передает Kazakhstan Today.

"АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств. Приносим извинения за временные неудобства", - сообщили в компании.

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