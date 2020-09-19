В ЗКО найдены останки 17 солдат, погибших при налете вражеской авиации во Второй мировой войне

Уральск. 18 сентября. Kazakhstan Today - Участники общественного объединения Atamnyn Amanaty во время поисков на территории Западно-Казахстанской области обнаружили останки 17 солдат, погибших в ходе налета вражеской авиации в годы Второй мировой войны, передает Kazakhstan Today.

По информации общественной организации, за период проведения полевых поисковых работ с 1 по 15 сентября на разъезде №372 и на разъезде №365 (поселок Сайхин, Бокейординский район ЗКО) были найдены останки 17 солдат, которые считались без вести пропавшими в годы войны.

В связи с тем что вдоль железной дороги Астрахань - Саратов находится еще много останков, было принято решение о проведении поисковых работы. Для общественного объединения - это первые полевые поисковые работы. Велись переговоры с акиматом Западно-Казахстанской области и оказана необходимая финансовая поддержка для проведения полевых поисковых работ поисковому отряду. Старт работам был дан 1 сентября. В будущем, планируем продолжить работу в данном направлении", - рассказал председатель правления Atamnyn Amanaty Мурат Молдагалиев.

Работы, организованные общественным объединением, проводились совместно с поисковым отрядом имени Героя Советского Союза Маншук Маметовой. После того как были найдены останки солдат, поисковик Atamnyn Amanaty нашел в архивах списки с указанием имени и фамилии, даты рождения и места призыва бойцов. По данным спискам общественное объединение будет производить поиск родных солдат. Найденные солдаты были призваны из России, Украины, Беларуси и Татарстана.

Сначала на 365-м разъезде был найден солдат, предположительно, старший сержант морской пехоты или старшина. Это удалось установить при помощи вышитой звезды на останках военной формы. Его можно назвать морским пехотинцем, так как он находится в списках тихоокеанского флота. Позже на 372-м разъезде были найдены еще 16 бойцов стрелковой артиллерийской бригады. Двое из них, предположительно, были командирами. По данным, которые удалось восстановить, они направлялись в сторону Сталинграда. Враги получили об этом информацию, и был совершен налет вражеской авиации", - рассказал поисковик Atamnyn Amanaty Сергей Федоренко.

Останки солдат были найдены в воронках, образованных от обстрела. По мнению участников общественного объединения, это были солдаты отдельного артиллерийского дивизиона 93 стрелковой бригады. Налет вражеской авиации был совершен 15 октября 1942 года.

Один офицер находился в отдельной воронке, то есть он лежал дальше ото всех. Вместе с ним были найдены звезда (нашивка на рукаве) и пуговица. Грудь у него была разорвана от ранения, а ноги прострелены", - рассказал руководитель поискового отряда имени Героя Советского Союза Маншук Маметовой Сергей Лапшин.

Бокейординский район (поселок Сайхин) считался прифронтовой территорией и подвергался бомбардировкам. По железной дороге Астрахань - Саратов проходили эшелоны с оружием, медикаментами и амуницией для участников Сталинградской битвы. Именно это и стало причиной фашистских бомбардировок. Вдоль железной дороги Астрахань - Саратов существует не менее 40-50 братских могил. В те годы погибло большое количество военнослужащих и мирных жителей. Их тела закапывали наскоро. Глубина таких братских могил небольшая, и поэтому после войны при распашке земель местные жители часто находили в степи останки павших бойцов и жителей сел.

ОО "Atamnyn Amanaty" создано в мае 2019 года. Единственная организация в стране, которая занимается архивным поиском пропавших без вести во время Второй Мировой войны казахстанских солдат. Задачи Atamnyn Amanaty: организация поисковой работы по установлению мест захоронения казахстанских солдат, организация работы по увековечиванию памяти казахстанских солдат, повышение уровня гражданско-патриотического сознания общества.

Все, у кого есть пропавшие без вести на войне родные, могут обратиться в Atamnyn Amanaty по следующим номерам: +7 776 828 45 35 +7 776 828 45 34. Контакты для связи: почта: ata.amanaty@gmail.com; сайт: www.ata-amanaty.kz; Instagram: @ata.amanaty; Facebook: "AtamnynAmanaty", "Долгая дорога домой".

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