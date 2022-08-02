Глава МЧС РК наградил 18-летнего студента за спасение ребенка

Фото: ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. 1 АВГУСТА - За смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении ребенка 21 июля в Алматы, приказом министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, 18-летний студент физкультурного факультета педагогического университета им. Абая Махмуд Ерасыл Архатұлы награжден нагрудным знаком "Төтенше жағдайдағы Ерлігі үшін", передает KAZAKHSTAN TODAY.

За оперативные действия, проявленные при спасении ребенка благодарственным письмом МЧС РК награжден житель города Нур-Султан Тамабаев Ермекбай, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.

В Алматы, в торжественной обстановке в присутствии коллектива, награды от имени министра вручил начальник ДЧС Алматы Руслан Касыбаев. Он выразил благодарность родителям Ерасыла за достойное воспитание сына и отметил, что пока в Казахстане есть такие дети, старшее поколение может быть уверено в будущем нашей страны.

Напомним, 21 июля Махмуд Ерасыл немедленно отозвался на просьбу 67-летнего Тамабаева Ермекбая, о том что на уровне 7 этажа многоэтажки в ограждении незадымляемой пожарной лестницы застрял ребенок. Буквально в последние минуты Ерасыл успел схватить маленького мальчика, державшегося из последних сил за решетки, после чего передал испуганной маме. Благодаря смелому поступку Махмуда Ерасыла, бдительности неравнодушного жителя Тамаева Ермекбая удалось спасти ребенка от падения с высоты.