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19 мая - День пионерии

19.05.2021 36640
19 мая - День пионерии
АЛМАТЫ. 19 МАЯ - 19 мая отмечается День пионерии - праздник, основанный в честь пионерского движения. В 2021 году пионерская организация справляет 99 годовщину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
19 мая 1922 года 2-я всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В честь этого события 19 мая отмечался в СССР как День рождения пионерии.
 
В советское время ко Дню пионерии в школах проводились "Ленинские уроки", подводились итоги в соревновании между звеньями, отрядами и дружинами в успеваемости, в сборе металлолома, макулатуры и тому подобное. Также в День пионерии проводились сборы, концерты, конкурсы, награждения отличившихся пионеров и школьников, пионерские парады и митинги, сообщает "Википедия".
 
Символами пионерской организации были - пионерское знамя, отрядный флаг, пионерский галстук и значок, горн, барабан.
 
Высшим руководящим органом пионерской организации являлся Всесоюзный слет, идейное и повседневное практическое руководство ее деятельностью осуществляли Коммунистическая партия Советского Союза и комсомол. Пионерские организации состояли из дружин, которые делились на отряды (во главе с вожатым), а те - на звенья. 
 
В пионеры принимали детей в возрасте от 9 до 14 лет. Прием осуществлялся на добровольной основе. В 1950-1980-х годах фактически все школьники по достижении соответствующего возраста принимались в пионеры. В первую очередь пионерами становились отличники и активисты, затем остальные. Не брали в пионеры редко, обычно только отпетых хулиганов. Как правило, в пионеры принимали в торжественной обстановке во время коммунистических праздников в памятных историко-революционных местах, чаще всего 22 апреля возле памятника Владимиру Ленину. Коммунист, комсомолец или старший пионер вручал "новобранцу" красный пионерский галстук и пионерский значок, пишет РИА "Новости".
 
Из пионерской организации нельзя было выйти добровольно. Пионер мог быть исключен из организации только в качестве наказания по решению пионерских органов.
 
Пионеры участвовали во всех значимых для страны событиях. Они боролись с неграмотностью, помогали в борьбе с детской беспризорностью, организовывали субботники и др. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) пионеры собирали средства в фонд обороны, работали на предприятиях и на колхозных полях, помогали ухаживать за ранеными бойцами, выступали в госпиталях с концертами, отправляли теплые вещи для воинов. Многие подростки-пионеры сражались с врагом на фронте и в партизанских отрядах. 
 
К середине 1980-х годов постепенно работа пионерской организации становилась все более формальной, а в начале 1990-х годов, после распада СССР, организация перестала существовать. На ее месте образовалось множество различных детских организаций. 
 

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