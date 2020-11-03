В Казахстане 19 ноября приостановят телерадиовещание

Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - На 19 ноября запланированы планово-профилактические работы на сетях телевещания, передает Kazakhstan Today.

19 ноября 2020 года, с 03.00 до 17.00, будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - сообщили в АО "Казтелерадио".

АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

Приносим извинения за временные неудобства", - отмечает АО "Казтелерадио".

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