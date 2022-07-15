Численность населения Казахстана превысила 19,2 млн человек

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Численность населения Казахстана на 1 июня 2022 года составила 19 222,6 тысячи человек, в том числе городского - 11 460,5 тысячи (59,6%), сельского - 7762,1 тысячи (40,4%) человек. По сравнению с 1 июня 2021 года численность населения увеличилась на 237,8 тысячи человек, или 1,3%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Бюро национальной статистики, естественный прирост населения республики за январь-май 2022 года по сравнению с январем 2021 года (111,5 тысячи человек) снизился на 7,6% и составил 103,3 тысячи человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 12,94 человека.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-май 2022 года составило 161,5 тысячи человек, что на 7,8% меньше, чем за соответствующий период 2021 года (175,2 тысячи человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,28 родившихся.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 58,5 тысячи человек, что на 8,2% меньше, чем в январе-мае 2021 года (63,7 тысячи человек). Общий коэффициент смертности составил 7,34 умерших на 1000 человек.

За январь-май 2022 года в республике зарегистрировано 1384 умерших младенца в возрасте до 1 года и по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (1423 умерших младенца) уменьшилось на 2,7%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,57 случая на 1000 родившихся.

Миграция населения

В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в январе-мае 2022 года число прибывших в страну составило 6227 человек, число выбывших из страны - 9034 человека, сальдо миграции составило -2807 человек.

Отмечается, что основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 85,1%, выбывших - 81% от общего числа мигрантов.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 2,1%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 3 регионах страны: городах Алматы (14 481 человек), Нур-Султане (12 783 человека) и Шымкенте (1 773 человека).

Согласно прогнозу ООН, к 15 ноября 2022 года число жителей планеты достигнет восьми миллиардов человек, а в будущем году Индия станет самой густонаселенной страной мира, сообщается на сайте Службы центральных коммуникаций РК.

Население мира, говорится в докладе, растет самыми медленными темпами с 1950 года. Последние прогнозы Организации Объединенных Наций указывают на то, что число жителей планеты может вырасти примерно до 8,5 млрд в 2030 году и 9,7 млрд - в 2050-м. В 2080-х годах будет достигнут пик в 10,4 млрд человек, а после в течение примерно двадцати лет этот показатель будет оставаться неизменным.