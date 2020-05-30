С 1 июня в Казахстане снимут блокпосты

Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 приняла решение о снятии с 1 июня блокпостов между городами Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Жанибек Тайжанов. По его словам, пассажирские перевозки будут возобновлены с 5 июня, с этого дня начнут работать и автовокзалы.

Соответствующий алгоритм работы перевозчиков при перевозке пассажиров автобусами разработан с учетом требований главного санитарного врача от 10 мая 2020 года. В частности, водителей будут обеспечивать масками и перчатками, будет проводиться дезинфекция автобусов на конечных пунктах маршрута, а пассажиров в салон можно будет пропускать только в масках. Также пассажирам необходимо соблюдать дистанцию (не менее одного метра).

Акиматами будут предприняты необходимые меры по обеспечению соблюдения участниками перевозочного процесса алгоритма, который может стать действенной мерой по нераспространению коронавирусной инфекцией на пассажирских перевозках", - сказал Ж. Тайжанов.

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