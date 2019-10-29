В 2020 году в Казахстане запустят портал соцуслуг

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Портал соцуслуг будет запущен в Казахстане с 1 января 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Лица с инвалидностью смогут заказывать 24 из 55 видов технических средств реабилитации (ТСР) и специальные социальные услуги в государственных учреждениях уже с 1 января 2020 года. Остальные 31 вид ТСР будет внедряться поэтапно до июля 2020 года, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок. К специальным социальным услугам относятся услуги индивидуальных помощников, специалистов жестового языка и санаторно-курортное лечение.

На сегодняшний день ТСР и вышеперечисленные услуги предоставляются посредством государственных закупок. В связи с длительностью проведения этих процедур на получение услуг может уйти до 8 месяцев с момента установления инвалидности. Инвалиды говорят, что тендерная система совершенно им не подходит. С каждым годом они все чаще жалуются на ухудшение качества услуг и медицинских изделий. В целях модернизации системы социального обслуживания, повышения качества и доступности услуг с 1 января 2020 года Министерство труда и социальной защиты населения РК намерено внедрить на всей территории страны портал соцуслуг. Это позволит сократить сроки бизнес-процессов предоставления ТСР и оказания специальных социальных услуг от 8 месяцев до 1-2 недель посредством проактивного формата их назначения. Также портал решит проблемы несоответствия услуг и средств реабилитации индивидуальным потребностям их получателей, поскольку лица с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать необходимый вид товара и услуги. Кроме того, в соответствии с пожеланиями инвалидов предусмотрен механизм возмещения установленной стоимости технических средств и услуг реабилитации. Это означает, что на портале будет доступна функция осуществления доплаты при выборе более дорогих товаров и услуг", - отметили в пресс-службе.

Наряду с этим, будет доступен более широкий круг сертифицированных специалистов, а в едином реестре медико-социальных учреждений (МСУ) будет учитываться оснащенность и загруженность всех МСУ.

Внедрение портала обеспечит равный доступ к средствам и услугам реабилитации, своевременную соцпомощь через "одно окно", не выходя из дома, а также учет индивидуальных потребностей, сведений о поставщиках, соцработниках и специалистах. Это позволит повысить добросовестную конкуренцию и обеспечит прозрачность участия потенциальных поставщиков в реализации средств и услуг реабилитации.

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