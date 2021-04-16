Казахстан в 2020 году покинуло в 3,5 раза больше специалистов, чем прибыло

НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Эксперты проанализировали статистику внешней миграции и сделали вывод, что из Казахстана уезжают специалисты технической сферы, экономисты и педагоги. По итогам прошлого года страну покинуло в 3,5 раза больше специалистов, чем прибыло, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За "коронакризисный" 2020 год, в условиях пандемии и закрытых границ, Казахстан покинули 29,1 тыс. человек - ожидаемо на 35,6% меньше, чем в 2019. При этом с 2014 по 2019 год количество выбывших из РК стабильно увеличивалось. В то же время количество прибывших в страну в очередной раз уменьшилось и в 2020 году составило всего 11,4 тыс. человек - на 6,6% меньше, чем годом ранее. Количество специалистов, покинувших страну в 2020 году, составило 15,6 тыс. человек, на треть меньше, чем в 2019 году, количество прибывших - 4,4 тыс. человек, на 7% меньше, чем за январь - декабрь 2019 года", - сообщили аналитики Ranking.kz.

Отмечается, что отток специалистов из РК даже в карантинном 2020 году в 3,5 раза превысил количество прибывшего населения со специальностями. При этом в "докоронакризисном" 2019 году выбывших из РК специалистов было сразу в 5 раз больше, чем прибывших.

Больше всего специалистов, покинувших Казахстан в 2020 году, работали по технической специальности (4,5 тыс. человек), следом идут экономисты (2,3 тыс. человек) и педагоги (1,5 тыс. человек). При этом прибыло в страну за январь - декабрь 2020 года в 5,4 раза меньше "технарей" (834 человека) и экономистов (431 человек) и в 4 раза меньше педагогов (366 человек). Значительная разница между выбывшими и прибывшими наблюдалась также по таким специальностям, как юрист (в 4,7 раза) и архитектор-строитель (в 4,4 раза)", - говорится в сообщении.

В региональном разрезе наибольший отток специалистов отмечался в Карагандинской области: 2,3 тыс. человек, в то время как прибыло в регион в 13,4 раза меньше квалифицированных кадров. Активно покидают регионы и специалисты Восточно-Казахстанской (2 тыс. человек) и Костанайской (2 тыс. человек) областей.

Отмечается, что в трёх регионах РК ситуация противоположная, то есть количество прибывших специалистов превышает количество выбывших: в Мангистауской области (в 6,5 раза), а также в Шымкенте и Туркестанской области (почти в 2 раза).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства