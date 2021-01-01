Алматы. 31 декабря. Kazakhstan Today - Уже сложилась определенная традиция задабривать на Новый год будущего покровителя вкусными блюдами. Поэтому опытные хозяйки уже ищут информацию, каким должен быть новогодний стол 2021. Для того чтобы разобраться в этом вопросе, нужно немного познакомиться с будущим тотемом и узнать о его кулинарных пристрастиях, передает Kazakhstan Today.

Любимые продукты Быков

В 2021 году хозяином года становится Белый Металлический Бык. Это земной знак и поэтому ему по душе простая обыденная пища. В природе он питается травой, овощами и фруктами, а в зимнее время сеном. Поэтому для того, чтобы задобрить это животное, хозяйкам придется приготовить много овощных блюд. Кроме этого хозяин года любит злаки. Поэтому на столе будут уместны различные каши и блюда, состоящие из них, например кровяная колбаса с гречкой или утка с яблоками. Также в качестве гарнира подойдут: овощное рагу, запеченный картофель или другие овощи.

Что касается других блюд, то это трудолюбивое животное не откажется от сытной и полезной пищи любого происхождения. Это может быть мясо, приготовленное любым способом. Ему будет по нраву и рыба, причем, как речная, так и морская. Она может быть приготовлена также любым способом, начиная от варки и заканчивая выпеканием на гриле.

Понравятся Быку и блюда из птицы и дичи. Их можно отварить, протушить, зажарить, закоптить или запечь на открытом огне.

Нравятся Быку и молочные продукты, особенно кисломолочные. Поэтому хозяйки могут смело ставить на новогодний стол всевозможные сыры, а лучше целую нарезку.

Тотем много работает и ему нужна сытная и простая еда. В 2021 году должен буквально ломиться от разных блюд.

Это могут быть всевозможные закуски, горячее, разнообразные салаты, выпечка, десерт и свежая зелень. Не разочаруют Бычка и нарезка из разных копченостей.

Так как в природе покровитель любит злаковые, то на новогоднем столе должны присутствовать все виды хлеба, пирожки, расстегаи и пироги.

Украшать новогодний стол должны изобилие фруктов и овощей. Они могут быть свежими, запеченными, сушенными и даже солеными. Речь, конечно же, идет о хрустящей капусте и огурчиках.

Сухофрукты подойду для приготовления различных компотов и взваров.

Что нельзя готовить в год Быка

Бык - непривередливое животное. На новогоднем столе может быть любая пища. Главное, чтобы она была полезной для здоровья и сытной.

Нежелательно ставить на стол блюда с мясом телятины или говяжьи деликатесы. Тотему не понравятся кушанья из сородичей. Также нужно внимательнее отнестись ко всякого рода заливным и холодцу. Ведь для их приготовления часто используется желатин, а он, как известно, делается из костей крупного рогатого скота. В этом случае подойдут загустители растительного происхождения или птица.

Бык - это ответственное и дисциплинированное животное. Ему чужды всякие разборки нетрезвых людей. Поэтому во время встречи Нового 2021 года нужно воздержаться от чрезмерного употребления крепкого алкоголя. Лучше на стол поставить хорошее вино и наслаждаться его ароматом и вкусом.

Покровитель будущего года консервативный по своей природе. Ему больше нравятся традиционные и проверенные годами блюда. Хозяйкам не стоит изощряться и готовить новые блюда с экзотическими продуктами. Бычку понравится обычная пища, которая готовиться быстро и просто. Если у вас есть рецепты вашей бабушки, то они подойдут наилучшим образом для приготовления блюд 2021 года.

Как накрыть стол в год Быка

Бык - дисциплинированное животное. Ему нравится делать все точно и выверенно. Он придерживается правил и традиций. В связи с этим хозяйки должны серьезно подготовиться к встрече Нового года. Особенно это касается сервировки стола. Так как покровителем будет Белый Металлический Бык, все должно быть выдержано в светлых тонах. Стол следует застелить белоснежной скатертью без крупного орнамента или рисунка. Она должна быть из натуральной ткани. Такими же должны быть салфетки и накидки на стулья. Посуду лучше тоже применить светлых тонов. На стол можно поставить металлические подсвечники и хрустальные бокалы. Кушанья лучше поместить в керамическую посуду. Бык любит только натуральные продукты и предметы естественного происхождения. Не помешает на столе и фигурка Быка. Она принесет в дом благополучие и достаток.

Стол можно украсить хвойной гирляндой с шишками. Она создаст новогоднее настроение и наполнит комнату лесным ароматом.

Простые и вкусные блюда из мяса на горячее

Как уже отмечалось выше, Бык уважает традиции, и поэтому при встрече Нового 2021 года лучше приготовить любимые и проверенные блюда. При этом они должны готовиться просто и быстро. Хозяйкам не стоит готовить сложные блюда с множеством ингредиентов. Если у вас есть кулинарная книга, доставшаяся вам от мамы или бабушки, то лучше выбрать что-либо из традиционных блюд. Про фуа-гру, фондю, а также другие заморские блюда лучше временно забыть. Как уже упоминалось, лучше применять простые и незамысловатые рецепты. Понятно, что лучше бы было готовить все блюда в русской печи, если речь идет о традиционных русских кушаньях. Сегодня навряд ли такое возможно, хотя, если использовать аэрогриль, все может получиться как в старые добрые времена.

Салат "Оливье"

Продукты:

Картофель - 350 г

Колбаса вареная - 300 г

Морковь - 100 г

Огурцы маринованные - 120 г

Горошек зелёный консервированный - 100 г

Яйца - 2 шт.

Лук зелёный - 10 г

Майонез - 100-120 г

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Для украшения салата:

Маслины без косточек - 2 шт.

Хлеб - 1-2 кусочка

Колбаса сырокопчёная - 1-2 кружочка

Подготовьте продукты по списку. Для оформления салата "Оливье" в виде быка дополнительно понадобится 1-2 кусочка хлеба, парочка маслин и 1-2 кружочка копченой или варено-копченой колбасы более темного цвета, чем вареная. Отварите яйца вкрутую (8-10 минут), затем остудите в холодной воде. Тщательно вымойте картофель и морковь. Не очищая от кожуры, поместите картофель и морковь в холодную воду, доведите до кипения и отварите на небольшом огне до готовности (примерно 30-35 минут). Обдайте вареные овощи холодной водой и полностью остудите. Отварной картофель и морковь очистите и нарежьте мелкими кубиками. Вареные яйца очистите. Для украшения блюда отрежьте 2 кружочка белка с верхушек яиц и отложите. Нарежьте яйца мелкими кубиками. Отрежьте 2 кружка вареной колбасы (примерно 70-80 г) и сохраните для украшения новогоднего салата. Оставшуюся вареную колбасу нарежьте мелкими кубиками. Также мелко нарежьте маринованные огурцы и зелёный лук. Один кружок вареной колбасы сохраните целым - он станет "носом" бычка. Из второго кружка вареной колбасы вырежьте продолговатые "уши". Из копченой колбасы вырежьте "брови", "рот" и серединку "ушей". Разрежьте 1 маслину вдоль пополам - получатся "зрачки". От второй маслины отрежьте кружочек, разрежьте пополам - это будут "ноздри". Из хлеба вырежьте 2 треугольника - "рожки". Если хлеб белый или серый - подрумяньте "рожки" 2-3 минуты на сухой сковороде, чтобы они стали золотистыми. Кусочкам яичного белка придайте форму небольших полукругов - чтобы получились детали для "глаз". В салатнике соедините нарезанные компоненты салата: картофель, морковь, колбасу, яйца, огурцы и зелёный лук. Добавьте консервированный зелёный горошек без жидкости, майонез, немного соли и перца. Хорошо всё перемешайте. Выложите оливье на тарелку, придав салату круглую форму с помощью формовочного кольца. Я использовала кольцо диаметром 16 см. Аккуратно утрамбуйте салат лопаткой или ложкой. Можно также смазать поверхность оливье тонким слоем майонеза, чтобы она стала более нейтральной по цвету. Аккуратно снимите формовочное кольцо и выложите подготовленные элементы украшения салата, формируя мордочку быка. Если готовите салат заранее, украшать его лучше всего непосредственно перед подачей на праздничный стол. Новогодний салат "Оливье" в виде Быка готов.

Приятного аппетита!

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