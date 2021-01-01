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Новогодний стол 2021

31.12.2020 14554
Новогодний стол 2021
Алматы. 31 декабря. Kazakhstan Today - Уже сложилась определенная традиция задабривать на Новый год будущего покровителя вкусными блюдами. Поэтому опытные хозяйки уже ищут информацию, каким должен быть новогодний стол 2021. Для того чтобы разобраться в этом вопросе, нужно немного познакомиться с будущим тотемом и узнать о его кулинарных пристрастиях, передает Kazakhstan Today.
 
Любимые продукты Быков 
 
В 2021 году хозяином года становится Белый Металлический Бык. Это земной знак и поэтому ему по душе простая обыденная пища. В природе он питается травой, овощами и фруктами, а в зимнее время сеном. Поэтому для того, чтобы задобрить это животное, хозяйкам придется приготовить много овощных блюд. Кроме этого хозяин года любит злаки. Поэтому на столе будут уместны различные каши и блюда, состоящие из них, например кровяная колбаса с гречкой или утка с яблоками. Также в качестве гарнира подойдут: овощное рагу, запеченный картофель или другие овощи. 
 
Что касается других блюд, то это трудолюбивое животное не откажется от сытной и полезной пищи любого происхождения. Это может быть мясо, приготовленное любым способом. Ему будет по нраву и рыба, причем, как речная, так и морская. Она может быть приготовлена также любым способом, начиная от варки и заканчивая выпеканием на гриле.
 
Понравятся Быку и блюда из птицы и дичи. Их можно отварить, протушить, зажарить, закоптить или запечь на открытом огне. 
 
Нравятся Быку и молочные продукты, особенно кисломолочные. Поэтому хозяйки могут смело ставить на новогодний стол всевозможные сыры, а лучше целую нарезку. 
 
Тотем много работает и ему нужна сытная и простая еда. В 2021 году должен буквально ломиться от разных блюд.
 
Это могут быть всевозможные закуски, горячее, разнообразные салаты, выпечка, десерт и свежая зелень. Не разочаруют Бычка и нарезка из разных копченостей. 
 
Так как в природе покровитель любит злаковые, то на новогоднем столе должны присутствовать все виды хлеба, пирожки, расстегаи и пироги. 
 
Украшать новогодний стол должны изобилие фруктов и овощей. Они могут быть свежими, запеченными, сушенными и даже солеными. Речь, конечно же, идет о хрустящей капусте и огурчиках. 
 
Сухофрукты подойду для приготовления различных компотов и взваров.
 
Что нельзя готовить в год Быка 
 
Бык - непривередливое животное. На новогоднем столе может быть любая пища. Главное, чтобы она была полезной для здоровья и сытной. 
 
Нежелательно ставить на стол блюда с мясом телятины или говяжьи деликатесы. Тотему не понравятся кушанья из сородичей. Также нужно внимательнее отнестись ко всякого рода заливным и холодцу. Ведь для их приготовления часто используется желатин, а он, как известно, делается из костей крупного рогатого скота. В этом случае подойдут загустители растительного происхождения или птица. 
 
Бык - это ответственное и дисциплинированное животное. Ему чужды всякие разборки нетрезвых людей. Поэтому во время встречи Нового 2021 года нужно воздержаться от чрезмерного употребления крепкого алкоголя. Лучше на стол поставить хорошее вино и наслаждаться его ароматом и вкусом. 
 
Покровитель будущего года консервативный по своей природе. Ему больше нравятся традиционные и проверенные годами блюда. Хозяйкам не стоит изощряться и готовить новые блюда с экзотическими продуктами. Бычку понравится обычная пища, которая готовиться быстро и просто. Если у вас есть рецепты вашей бабушки, то они подойдут наилучшим образом для приготовления блюд 2021 года.
 
Как накрыть стол в год Быка
 
Бык - дисциплинированное животное. Ему нравится делать все точно и выверенно. Он придерживается правил и традиций. В связи с этим хозяйки должны серьезно подготовиться к встрече Нового года. Особенно это касается сервировки стола. Так как покровителем будет Белый Металлический Бык, все должно быть выдержано в светлых тонах. Стол следует застелить белоснежной скатертью без крупного орнамента или рисунка. Она должна быть из натуральной ткани. Такими же должны быть салфетки и накидки на стулья. Посуду лучше тоже применить светлых тонов. На стол можно поставить металлические подсвечники и хрустальные бокалы. Кушанья лучше поместить в керамическую посуду. Бык любит только натуральные продукты и предметы естественного происхождения. Не помешает на столе и фигурка Быка. Она принесет в дом благополучие и достаток.
 
Стол можно украсить хвойной гирляндой с шишками. Она создаст новогоднее настроение и наполнит комнату лесным ароматом.
 
Простые и вкусные блюда из мяса на горячее 
 
Как уже отмечалось выше, Бык уважает традиции, и поэтому при встрече Нового 2021 года лучше приготовить любимые и проверенные блюда. При этом они должны готовиться просто и быстро. Хозяйкам не стоит готовить сложные блюда с множеством ингредиентов. Если у вас есть кулинарная книга, доставшаяся вам от мамы или бабушки, то лучше выбрать что-либо из традиционных блюд. Про фуа-гру, фондю, а также другие заморские блюда лучше временно забыть. Как уже упоминалось, лучше применять простые и незамысловатые рецепты. Понятно, что лучше бы было готовить все блюда в русской печи, если речь идет о традиционных русских кушаньях. Сегодня навряд ли такое возможно, хотя, если использовать аэрогриль, все может получиться как в старые добрые времена.
 
Салат "Оливье"
 
Продукты: 
 
  • Картофель - 350 г
  • Колбаса вареная - 300 г
  • Морковь - 100 г
  • Огурцы маринованные - 120 г
  • Горошек зелёный консервированный - 100 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Лук зелёный - 10 г
  • Майонез - 100-120 г
  • Соль - по вкусу
  • Перец чёрный молотый - по вкусу
 
Для украшения салата:
 
  • Маслины без косточек - 2 шт.
  • Хлеб - 1-2 кусочка
  • Колбаса сырокопчёная - 1-2 кружочка
 
  1. Подготовьте продукты по списку.
  2. Для оформления салата "Оливье" в виде быка дополнительно понадобится 1-2 кусочка хлеба, парочка маслин и 1-2 кружочка копченой или варено-копченой колбасы более темного цвета, чем вареная.
  3. Отварите яйца вкрутую (8-10 минут), затем остудите в холодной воде.
  4. Тщательно вымойте картофель и морковь. Не очищая от кожуры, поместите картофель и морковь в холодную воду, доведите до кипения и отварите на небольшом огне до готовности (примерно 30-35 минут). Обдайте вареные овощи холодной водой и полностью остудите.
  5. Отварной картофель и морковь очистите и нарежьте мелкими кубиками. Вареные яйца очистите. Для украшения блюда отрежьте 2 кружочка белка с верхушек яиц и отложите. Нарежьте яйца мелкими кубиками.
  6. Отрежьте 2 кружка вареной колбасы (примерно 70-80 г) и сохраните для украшения новогоднего салата. Оставшуюся вареную колбасу нарежьте мелкими кубиками. Также мелко нарежьте маринованные огурцы и зелёный лук.
  7. Один кружок вареной колбасы сохраните целым - он станет "носом" бычка. Из второго кружка вареной колбасы вырежьте продолговатые "уши". Из копченой колбасы вырежьте "брови", "рот" и серединку "ушей". Разрежьте 1 маслину вдоль пополам - получатся "зрачки". От второй маслины отрежьте кружочек, разрежьте пополам - это будут "ноздри". Из хлеба вырежьте 2 треугольника - "рожки". Если хлеб белый или серый - подрумяньте "рожки" 2-3 минуты на сухой сковороде, чтобы они стали золотистыми. Кусочкам яичного белка придайте форму небольших полукругов - чтобы получились детали для "глаз".
  8. В салатнике соедините нарезанные компоненты салата: картофель, морковь, колбасу, яйца, огурцы и зелёный лук.
  9. Добавьте консервированный зелёный горошек без жидкости, майонез, немного соли и перца. Хорошо всё перемешайте.
  10. Выложите оливье на тарелку, придав салату круглую форму с помощью формовочного кольца. Я использовала кольцо диаметром 16 см. Аккуратно утрамбуйте салат лопаткой или ложкой. Можно также смазать поверхность оливье тонким слоем майонеза, чтобы она стала более нейтральной по цвету.
  11. Аккуратно снимите формовочное кольцо и выложите подготовленные элементы украшения салата, формируя мордочку быка. Если готовите салат заранее, украшать его лучше всего непосредственно перед подачей на праздничный стол.
  12. Новогодний салат "Оливье" в виде Быка готов.
 
Приятного аппетита!
 
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