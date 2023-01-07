Сколько праздничных дней ждет казахстанцев в 2023 году

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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 245 рабочих и 120 выходных дней.





Казахстанцы в наступившем году уже отдохнули 2 и 3 января на Новый год. Православное Рождество, которое празднуется 7 января, в этом году выпадает на субботу, переноса отдыха на другой день не будет.





В марте праздничными днями будут Международный женский день - 8 Марта и Наурыз - 21, 22 и 23 марта.





В мае казахстанцы отмечают три праздника. 1 мая - День единства народа Казахстана. 7 мая - День защитника Отечества. В этом году праздник выпадает на воскресенье и переносится на понедельник. 9 мая - День Победы.





egov.kz





Курбан-айт в этом году приходится на среду, 28 июня.





В июле жители страны отметят День столицы, который празднуется 6 июля. Ожидается, что рабочим днем сделают субботу, 1 июля, а 6,7,8, и 9 июля будут днями отдыха.





30 августа казахстанцы отдохнут по случаю Дня Конституции.





25 октября - День Республики, выпадает на среду, будет также выходным днем.





В декабре на День независимости казахстанцы отдохнут 3 дня: 16, 17 и 18 декабря, поскольку праздничный день выпадает на субботу.