06.01.2023, 12:12 56321
Сколько праздничных дней ждет казахстанцев в 2023 году
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 245 рабочих и 120 выходных дней.
Казахстанцы в наступившем году уже отдохнули 2 и 3 января на Новый год. Православное Рождество, которое празднуется 7 января, в этом году выпадает на субботу, переноса отдыха на другой день не будет.
В марте праздничными днями будут Международный женский день - 8 Марта и Наурыз - 21, 22 и 23 марта.
В мае казахстанцы отмечают три праздника. 1 мая - День единства народа Казахстана. 7 мая - День защитника Отечества. В этом году праздник выпадает на воскресенье и переносится на понедельник. 9 мая - День Победы.
Курбан-айт в этом году приходится на среду, 28 июня.
В июле жители страны отметят День столицы, который празднуется 6 июля. Ожидается, что рабочим днем сделают субботу, 1 июля, а 6,7,8, и 9 июля будут днями отдыха.
30 августа казахстанцы отдохнут по случаю Дня Конституции.
25 октября - День Республики, выпадает на среду, будет также выходным днем.
В декабре на День независимости казахстанцы отдохнут 3 дня: 16, 17 и 18 декабря, поскольку праздничный день выпадает на субботу.
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07.01.2023, 10:56 5416
Не выезжать на закрытые трассы в непогоду призвали водителей в МВД
Фото: Polisia.kz
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанских водителей призывают не выезжать на закрытые в связи с непогодой трассы.
Как вы знаете, погода начала портиться с Нового года, самые сложные дни выпали на 3 и 4 января, был снег, сильный ветер, метель, нулевая видимость. В 9 регионах страны на 79 участках автодорог республиканского и областного значения были введены ограничения движения транспортных средств. В этих условиях полицией с аварийно-спасательными службами и дорожными службами для обеспечения безопасности принимаются меры по недопущению выезда автотранспорта на опасные участки дорог", - сообщил исполняющий обязанности председателя комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев.
Он призвал водителей соблюдать ПДД и учитывать предупреждения о погоде.
Представитель МВД также отметил, что отдельные водители, игнорируя ограничения движения на блокпостах полиции, выезжают в непогоду на опасные участки, создавая угрозу жизни и здоровью себе и своим пассажирам.
В большинстве случаев их транспорт застревает в снежных переметах, и для их спасения полицейским и работникам ЧС приходится идти на риск и затрачивать ресурсы. Многие водители не понимают всю серьезность, особенно то, что они несут ответственность не только за себя, но и за пассажиров", - подчеркнул Султанбаев.
Так, 4 и 5 января в районе города Балхаша Карагандинской области на закрытом в связи с ухудшением погоды участке автодороги собралось 1,5 тысячи человек на более чем 400 автомобилях. В то же время на этом же участке 5 автомашин с высокой проходимостью забуксовали в сугробах и вернулись обратно.
Несмотря на это, отдельные водители на законные требования сотрудников полиции и акимата вели себя агрессивно и грубо, допускали оскорбления вплоть до применения силы", - рассказал спикер.
В отношении нескольких водителей, пытавшихся вопреки требованиям полицейских проехать на трассу по обочине, составлены административные протоколы.
В полиции напомнили, что за неповиновение законным требованиям полицейских, перекрывающих выезд на трассы, водителям грозит штраф в размере 30 МРП (103 500 тенге) или административный арест до 15 суток.
Напомним, 5 января спасатели завершили эвакуацию 93 человек и 40 автомобилей, попавших 3 января в снежные заносы на Бартогайском водохранилище.
Также более 500 автомашин освободили из заносов в Жамбылской области.
4 января в связи с погодными условиями в Казахстане были закрыты 127 участков автодорог. В большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение. В столице были задержаны или отменены 45 авиарейсов.
07.01.2023, 09:12 8961
Казахстанцы сегодня отмечают православное Рождество
Фото: fikiwiki.com
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым, сообщает Акорда.
Сердечно поздравляю всех православных граждан с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник дарит надежду и радость, освещает торжество добра и справедливости. В основе всех традиционных религий, и конечно, христианства, лежат такие фундаментальные ценности, как милосердие, сострадание, любовь к ближнему. Высокие гуманистические идеалы глубоко укоренены в нашем обществе, служат нравственными ориентирами для людей разных конфессий и мировоззрений. Православие является неотъемлемой частью нашего бытия в рамках государства, служит укреплению общенационального единства, сохранению богатства многообразия культур и традиций", - написал президент.
Он выразил уверенность, что сплоченность и солидарность народа всегда будут гарантом стабильности и процветания, устойчивого движения страны по пути всесторонних преобразований.
Президент пожелал всем согражданам крепкого здоровья и успехов.
Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие!" - заявил глава государства.
Дополнено, 07.01.2023, 11.17
В честь праздника в нескольких городах Казахстана состоялись рождественские богослужения.
Так, в канун праздника Рождества Христова митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.
Я хотел бы всех поздравить и пожелать мира, благословения нашей земле. Пусть Господь осенит всех нас своими щедротами. Чтобы братолюбие и согласие были во всем мире и на нашей благословенной казахстанской земле", - сказал митрополит.
Повечерие завершилось литией (усиленным молением) и освящением хлеба, вина, пшеницы и елея.
На утрени после прочтения зачала Евангелия от Матфея, повествующего о рождении Богомладенца Христа от Приснодевы Марии, глава митрополичьего округа обратился к собравшимся с архипастырской проповедью.
Во время чтения канона митрополит Александр помазал верующих, прикладывающихся к иконе праздника, освященным елеем.
После окончания богослужения хор митрополичьего округа исполнил одну из самых известных в мире рождественских песен "Ночь тиха, ночь свята".
По благословению митрополита праздничные рождественские богослужения прошли также в Успенском кафедральном соборе Астаны и в Иоанно-Богословском храме Талдыкоргана.
06.01.2023, 16:21 45916
Обязательную дактилоскопию приостановили до 2024 года в Казахстане
Фото: Pexels.com
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел РК опубликовало проект постановления правительства "О некоторых вопросах проведения дактилоскопической и геномной регистрации в Республике Казахстан".
Законопроект, опубликованный на портале "Открытые НПА", приостанавливает срок действия проведения дактилоскопической и геномной регистрации до 1 января 2024 года.
Также на этот срок приостановлено действие правил в части присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца.
До 1 января 2024 года данная часть постановления действует в следующей редакции:
Решение о присвоении статуса беженца принимается территориальным подразделением уполномоченного органа по рекомендации комиссии по осуществлению процедуры присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца в течение трех месяцев со дня регистрации ходатайства о присвоении статуса беженца", - говорится в тексте документа.
Кроме того, до 1 января 2024 года приостановлено действие правил в части оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца и проездного документа.
Напомним, прохождение дактилоскопической и геномной регистрации предусматривается для иностранцев и лиц без гражданства, которые намерены получить разрешение на постоянное проживание в РК; прибыли в РК в качестве домашних работников с целью выполнения работ (оказания услуг) у работодателей - физических лиц в домашнем хозяйстве; либо оформляют визу РК.
Также дактилоскопия необходима при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены:
- вида на жительство иностранца в РК;
- удостоверения лица без гражданства;
- удостоверения беженца;
- проездного документа.
Дактилоскопическая информация граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, содержит следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество;
- дату и место рождения;
- пол;
- национальную принадлежность (по желанию владельца);
- гражданство;
- фотографию;
- информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;
- дату выдачи, номер документа, срок действия;
- подпись владельца документа;
- индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);
- дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
- наименование органа, выдавшего документ;
- фамилию, имя, отчество лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.
При оформлении разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан дополнительно вносятся:
- адрес места планируемого постоянного проживания;
- наименование органа, рассматривающего ходатайство на постоянное место жительства.
Ранее новые правила фото и дактилоскопии для некоторых мигрантов вступили в силу в России.
06.01.2023, 08:25 65561
Спасатели эвакуировали людей, застрявших в снежном заносе в районе Бартогайского водохранилища
Фото: МЧС РК
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Алматы. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - 5 января 2023 года в 21.45 все застрявшие в снежном заносе на Бартогайском водохранилище эвакуированы.
Напомним, что в снежном заносе оставались 12 водителей и 16 единиц автотехники, из них 4 сломанные. Эвакуация оставшихся в снежном заносе людей и техники усложнялась тремя лавинами, сошедшими на дорогу.
Всего в аварийно-спасательных работах были задействованы 85 человек и 38 единиц техники департамента по ЧС, РОСО, департамента полиции, облздрава, МИО, добровольцев-волонтеров. Родственники эвакуированных людей встречали их в организованном на экопосту Тургень оперативном штабе и от всего сердца благодарили сотрудников всех задействованных служб за нелегкий труд в деле спасения людей", - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
ДЧС настоятельно рекомендует не игнорировать штормовые предупреждения и не выезжать на труднопроходимые, снегозаносимые участки местности при неблагоприятных погодных условиях. Департамент по ЧС области также напоминает о необходимости уведомить ДЧС о планируемых туристических маршрутах.
Напомним, 3 января 2023 года в 08.00 поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе в 80 километрах от села Шелик на Бартогайском водохранилище в горной местности потерялась семья из семи человек (четверо мужчин, две женщины и ребенок), которые второго января 2023 года на двух автомашинах выехали из Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой. Вечером 3 января спасатели, не доезжая до обсерватории астрофизического института имени Фесенкова, обнаружили около 40 автомашин.
По состоянию на 09.00 5 января 2023 года из снежного заноса был эвакуирован 81 человек (57 мужчин, 16 женщин и 8 детей), вызволено 22 единицы автотехники.
05.01.2023, 15:29 99051
Генпрокурор рассказал о статусе Самата Абиша в деле о январских событиях
Фото: КНБ РК
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов в кулуарах мажилиса рассказал о статусе экс-первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Самата Абиша в деле о январских событиях.
Его просто допросили в качестве свидетеля", - заявил Берик Асылов.
Ранее Берик Асылов рассказал, что экс-председатель КНБ Масимов и его бывший заместитель Садыкулов преданы суду за госизмену; действия, направленные на насильственный захват власти; превышение должностных полномочий. Экс-заместитель Ергожин обвиняется в совершении действий, направленных на насильственный захват власти; превышении должностных полномочий.
05.01.2023, 14:03 103461
В Алматы изменится схема движения транспорта по проспекту Рыскулова
Будут исключены левые повороты на пересечении с улицей Момышулы
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Алматы. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по проспекту Рыскулова будут исключены левые повороты на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Момышулы.
С 5 января 2023 года в целях обеспечения пропускной способности транспортных потоков и исключения конфликтных ситуаций в экспериментальном порядке будут исключены левые повороты на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Момышулы, при движении по проспекту Рыскулова в восточном и западном направлениях", - проинформировали в управлении городской мобильности Алматы.
Сообщается, что работы будут проводиться специалистами управления городской мобильности совместно с уполномоченным органом по организации государственного контроля и надзора за дорожным движением и обеспечением его безопасности, в лице управления административной полиции департамента полиции Алматы.
До 1 марта 2023 года специалистами будет производиться анализ пропускной способности транспортных средств на данном участке дороги, а также на светофорных объектах и разворотных местах, расположенных по проспекту Рыскулова и улицы Момышулы. По результатам обследования и анализа будет приниматься дальнейшее решение", - отметили в управлении.
В связи с изменениями ведомство рекомендует заблаговременно координировать маршрут передвижения и неукоснительно соблюдать все требования Правил дорожного движения РК.
05.01.2023, 13:36 104216
Скляр рассказал о сроках восстановления разгромленных во время январских событий зданий
Фото: facebook/Anatoliy Ivanov-Weisskopf
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в ходе заседания мажилиса рассказал, когда разгромленные государственные здания будут полностью восстановлены.
По его данным, в январских беспорядках было повреждено 42 государственных здания в восьми регионах страны, сообщает zakon.kz.
Одно из них - это резиденция президента в Алматы. Как вы знаете, по ней принято решение не восстанавливать этот объект, а снести его. На этот 41 объект сегодня выделен 31 миллиард 100 миллионов тенге. Восстановлено 37 объектов, в текущем месяце будет окончено восстановление здания акимата Жетысуской области, в марте восстановят здание Центра правовой статистики информации Генеральной прокуратуры в Алматы и здание акимата Алматы, которое наиболее пострадало. По нему реконструкция будет завершена во втором квартале текущего года", - заявил Роман Скляр.
Он напомнил, что по зданию телерадиокомплекса в городе Алматы было принято решение о сносе, так как оно не подлежит восстановлению, информирует tengrinews.kz.
Сейчас активно ведется его строительство, до конца текущего года оно будет завершено, дополнительно на него будут выделены средства, которые мы определим уже по итогу прохождения государственной экспертизы. Сейчас госэкспертиза идет в режиме государственного прохождения. Что касается коммерческих объектов, всего пострадало 350 коммерческих объектов. Все на сегодняшний день восстановлены. 1789 субъектов предпринимательства подали заявки на прямое возмещение ущерба, в полном объеме им возмещен в размере 16 миллиардов 700 миллионов тенге по все объектам малого и среднего бизнеса", - добавил первый заместитель премьер-министра.
Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате январских событий бизнесмены получили выплаты на сумму 8,3 млрд тенге.
05.01.2023, 13:05 102256
До сих пор не установлены личности людей в военной форме, управлявших митингующими, - Асылов
Фото: facebook/Anatoliy Ivanov-Weisskopf.
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Берик Асылов в ходе заседания мажилиса заявил, что личности людей в военной форме, управлявших митингующими во время январских событий, еще не установлены.
Депутат мажилиса парламента РК Ерлан Саиров напомнил, что во время январских событий в Алматы появились полностью вооруженные группы в военной форме с качественными средствами связи, сообщает zakon.kz.
Они управляли боевиками, участниками. Одна из групп окружила филиал детской инфекционной поликлиники. С помощью раций они управляли, регулировали. Но потом они резко исчезли. Многие граждане успели их сфотографировать, их поведение. Вообще за год были ли установлены их личности? Кто снабжал их оружием и современными средствами связи? Расследовалось ли это? Почему эта ситуация не расследуется тщательно? Я думаю, это напрямую связано с заговорщиками", - заявил Ерлан Саиров.
В свою очередь генеральный прокурор Берик Асылов признал, что это сложный вопрос, информирует kazpravda.kz.
Это один из сложных вопросов, по этим фактам была создана специальная расследовательная группа, которая проводит соответствующие мероприятия. Все лица, которые были в военной форме, забаррикадировали улицы, такие факты были. Что касается филиала детской инфекционной поликлиники, по парковке, там, конечно, были такие люди на этой территории. В те дни возможности их задержать не было. Они не были задержаны. Они все исчезли, укрылись и в ходе расследования. Кто они, мы еще не установили их личности", - сообщил генпрокурор.
Он заверил, что все лица, виновные в организации январских событий, будут установлены.
Конечно, мы все равно установим, куда они исчезли, кто они. Нужно время. На сегодня продолжаются оперативные следственные мероприятия. Если будут какие-то дополнительные сведения, то, конечно, мы будем дополнительно вам сообщать", - добавил Берик Асылов.
Ранее в Генпрокуратуре назвали число погибших в результате январской трагедии.
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