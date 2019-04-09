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Более 20 уголовных дел возбуждено по факту неполучения пациентами лекарств

08.04.2019, 13:29 8695
Более 20 уголовных дел возбуждено по факту неполучения пациентами лекарств
Фото: ortcom.kz
Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - Более 20 уголовных дел возбуждено по факту неполучения пациентами лекарств, передает Kazakhstan Today.
 

Год назад на фоне многочисленных жалоб на перебои в поставках бесплатных лекарственных препаратов, в том числе по которым закуп был произведен своевременно, в марте - апреле 2018 года Министерством было принято решение о создании мониторинговых групп в регионах для проведения проверок", - сказала председатель комитета фармации МЗ РК Людмила Бюрабекова на брифинге в СЦК.

 
По ее словам, по итогам проверок были выявлены факты неполучения пациентами выписанных лекарств при отметке в программе ИСЛО о факте получения, а также неиспользованные остатки лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
 
"Остатки лекарственных препаратов и медизделий за 2016-2017 годы в 11 регионах страны выявлено на общую сумму 4,3 млрд тенге. При этом в ИСЛО по регионам остатки отсутствуют, все лекарства списаны пациентам. По итогам проверок Генеральной прокуратуры в регионах на сегодняшний день возбуждено более 20 уголовных дел", - сообщила она.
 
Бюрабекова проинформировала, что по поручению Министра здравоохранения РК Елжана Биртанова проведен мониторинг анализа рационального использования лекарственных средств и обеспеченности лекарственными средствами пациентов с психическими, онкологическими заболеваниями, ВИЧ/СПИД и больных туберкулезом в 2018 году в 70 медорганизациях Казахстана.
 
Спикер отметила, что результаты мониторинга выявили факты некорректного (избыточного) формирования потребности, нерегулярного обеспечения пациентов лекарственными средствами и не в полном объеме, нерациональное использование лекарственных средств и обеспечение больных препаратами сверх нормы потребления, отсутствие записей о выданных рецептах, включение в лекарственный формуляр медицинских организаций препаратов, не имеющих доказанную клиническую эффективность, самостоятельный закуп лекарственных препаратов по цене, превышающей утвержденные предельные цены, отсутствие в регистре диспансерных больных пациентов, подлежащих бесплатному лекарственному обеспечению, несоответствие выписанных рецептов по количеству лекарственных средств в информационной системе и амбулаторной карте больного. Все материалы мониторинга переданы в Генеральную прокуратуру РК для принятия мер.
 

Более того, начат второй этап мониторинга в виде перекрестных проверок в регионах с участием представителей территориальных департаментов комитета фармации МЗ РК из разных регионов. Срок окончания мониторинга - 29 апреля", - сообщила Бюрабекова.

 
Кроме того, по ее словам, для решения вопроса рационального планирования лекарств для бесплатного амбулаторного обеспечения пациентов Министерством принято решение о переходе на электронный формат при формировании заявки.
 

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