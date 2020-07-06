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Более 20 спектаклей и концертов "Астана опера" можно будет посмотреть онлайн

05.07.2020, 20:02 4861
Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - Более двух десятков оперных, балетных спектаклей и концертов предлагают посмотреть всем поклонникам "Астана опера" в период летних месяцев на сайте театра, передает Kazakhstan Today.
 
Репертуар онлайн-трансляций рассчитан как на взрослую, так и на детскую аудиторию, чтобы на летних каникулах юные зрители могли приобщаться к высокому искусству. В частности, музыковеды столичного театра предлагают вниманию ребят дошкольного и школьного возраста программы из нескольких циклов: "Классика детям", "Поход в театр" и "В театр приглашают дети".
 

Взрослой же аудитории создадут прекрасное настроение замечательные балетные спектакли в постановке художественного руководителя балетной труппы "Астана Опера" Народной артистки России Алтынай Асылмуратовой - "Дон Кихот" Людвига Минкуса, "Корсар" Адольфа Адана, "Шопениана" на музыку Фридерика Шопена и другие балеты в постановках знаменитых хореографов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте театра. 

 
Отмечается, что оперный жанр широко представлен шедеврами национальной и западноевропейской классики: "Кыз Жибек" Евгения Брусиловского, "Абай" Ахмета Жубанова, Латифа Хамиди, "Шелковая лестница" Джоаккино Россини, "Тоска" Джакомо Пуччини и другими. 
 
Проекты, реализованные в Большом зале театра главным дирижером "Астана Опера" Аланом Бурибаевым "Письма из Италии" и дирижером Абзалом Мухитдином "Восемь времен года: Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы", будут транслироваться в июле и августе. К ним прибавятся замечательные концерты, проведенные в Камерном зале "Астана Опера".
 

Пожалуй, одним из самых важных онлайн-событий этого лета станет трансляция оперы "Абай" Ахмета Жубанова, Латифа Хамиди, которая будет предложена вниманию зрительской аудитории 10 августа, в день рождения великого мыслителя, просветителя, философа, поэта Абая Кунанбаева", - отметили в пресс-службе театра. 

 

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