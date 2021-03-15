В Алматы за день выпало до 20 сантиметров снега

Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - В акимате Алматы рассказали, какие меры предпринимаются в связи с начавшимся снегопадом, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы, снег начался утром в воскресенье, в 9 часов. По состоянию на 18.30 в городе выпало 5-6 сантиметров снега, в горных районах - до 20 сантиметров.

Чтобы не допустить гололеда на дорогах, с самого начала снегопада по всему городу дороги посыпают противогололедными материалами, сметают снег.

Использовано 2350 тонн противогололедных материалов.

Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, надземных переходов, парков, скверов.

С утра задействовано 552 единиц. спецтехники, в том числе 178 пескоразбрасывателей и 1134 дорожных рабочих.

На ночь запланирован выход 509 единиц спецтехники, в том числе 171 пескоразбрасыватель, а также около 400 дорожных рабочих.

В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу "Казгидромета", смешанные осадки в виде дождя и снега продолжатся с перерывами до 17 марта.

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