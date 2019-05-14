20 возвращенных из Сирии казахстанцев подозревают в причастности к террористической деятельности

"16 мужчин и 4 женщины задержаны по подозрению в причастности к террористической деятельности", - сообщил заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев.
Они находятся в городах Нур-Султан, Атырау, Уральск, Актобе, Караганда и Шымкент.
55 женщин и детей размещены в специальные реабилитационные центры. Проводится медицинское обследование, назначен карантин, одновременно с ними работают психологи, восстанавливаются документы, удостоверяющие личность, проводится расследование по причастности к террористической деятельности", - сказал он.
Замминистра отметил, что данная спецоперация была проведена при поддержке США и сирийских демократических сил.
Как сообщалось ранее, в рамках спецоперации "Жусан-2" из Сирии эвакуировали еще 231 казахстанца.
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