20 возвращенных из Сирии казахстанцев подозревают в причастности к террористической деятельности

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - 20 граждан Казахстана, возвращенных из Сирии в рамках спецоперации "Жусан-2", подозревают в причастности к террористической деятельности, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"16 мужчин и 4 женщины задержаны по подозрению в причастности к террористической деятельности", - сообщил заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев.

Они находятся в городах Нур-Султан, Атырау, Уральск, Актобе, Караганда и Шымкент.

55 женщин и детей размещены в специальные реабилитационные центры. Проводится медицинское обследование, назначен карантин, одновременно с ними работают психологи, восстанавливаются документы, удостоверяющие личность, проводится расследование по причастности к террористической деятельности", - сказал он.

Замминистра отметил, что данная спецоперация была проведена при поддержке США и сирийских демократических сил.

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