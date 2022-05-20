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Жительницу Костаная оштрафовали на 214 тысяч тенге за проповедь в автобусах

19.05.2022, 21:11 12696
Жительницу Костаная оштрафовали на 214 тысяч тенге за проповедь в автобусах
Фото: instagram.com/dpkostanaiskoi_oblasti
КОСТАНАЙ. 19 МАЯ - Жительницу Костаная привлекли к ответственности за незаконную миссионерскую деятельность в городском транспорте, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области в ходе мониторинга интернет-ресурсов выявили факт незаконной миссионерской деятельности в общественном транспорте, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
 
Женщина вела религиозную проповедь в маршрутном автобусе. Пассажиры выложили видео в социальные сети. Полицейские установили, что горожанка не имела разрешительных документов на миссионерскую деятельность. 
 
На основании видеозаписи, а также показаний очевидцев составлен административный протокол по статье 490 КоАП РК. Нарушительница оштрафована на 214 410 тенге.
 
В суде женщина признала свою вину. Решение суда вступило в законную силу.
 

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В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

20.05.2022, 08:31 3866
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Северо-западный циклон вызовет обострение синоптических процессов на большей территории Казахстана, в связи с чем ожидаются дожди. На западе - сильные дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер, на юго-западе области с пыльной бурей, на западе РК в ночные часы ожидается туман, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На северо-восток и центр страны будет оказывать влияние отрог антициклона, с ним ожидается погода без осадков, сообщает РГП "Казгидромет".
 
На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В центре, на востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью на востоке до 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, на востоке области 23-28 метров в секунду. 
 
Днем на севере, западе, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, усиление ветра ночью на севере области до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем на западе, юге, севере Актюбинской области ожидаются гроза, на севере области град, ночью на западе области туман, усиление ветра ночью на юге, западе, днем на западе, юге, в центре области до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 24-29 метров в секунду.
 
На западе, севере Акмолинской области ожидается гроза, днем на юго-востоке области - пыльная буря, усиление ветра до 15-20, на севере области временами 23 метра в секунду. 
 
В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза, на западе, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на западе, севере, в центре, днем на большей части Атырауской области ожидается гроза, усиление ветра на большей части области до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на северо-востоке, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, ночью на северо-востоке, востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе, севере, в центре Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.
 
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане ожидается переменная облачность, +23 - +25 градусов, скорость ветра - 9-14, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы - переменная облачность, +24 - +26 градусов, скорость ветра 5-10 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

19.05.2022, 21:20 12236
Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане днем 20 мая ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
20 мая на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Днем на юго-востоке области пыльная буря. Ветер юго-западный, на большей части порывы 15-20, на севере области временами 23 метра в секунду. 
 
Днем 20 мая на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, на западе, севере области - гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 20 мая на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем на севере области 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
20 мая в Атырауской области ночью ожидается на севере, западе и в центре, днем на большей части области гроза. Ветер западный, северо-западный, на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
20 мая днем на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. Днем на западе, юге, севере области ожидается гроза, на севере области ожидается град. Ночью на западе области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, ночью на юге, западе, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
20 мая в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.
 
Днем 20 мая на севере, западе, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
20 мая в центре, на востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, ночью на востоке области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на востоке области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Днем 20 мая в Павлодарской области ожидается ветер западный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
20 мая днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду. 
 
20 мая в горах Туркестанской области ожидается гроза, шквал. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 

В Нур-Султане родители устроили скандал из-за прекращения финансирования бесплатных кружков

19.05.2022, 20:49 12776
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Из-за заявления столичного управления физической культуры и спорта о прекращении финансирования бесплатных кружков для их детей возле здания акимата района Есиль собрались возмущенные жители, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Родители и наставники пришли к чиновникам за ответами, требуя возобновить финансирование и не отнимать у детей их будущее, сообщает Sputnik Казахстан.
 

Своим детям я это объяснить никак не могу. Я сказала, что они больше не будут ходить на эти кружки. У них глаза квадратные, слезы - они, естественно, расстроены. Как же (так)? Они ходили, добивались этих успехов, получается, все впустую", - рассказала жительница Нур-Султана Ольга Шрайбер.

 
Представители акимата приняли расстроенных родителей, попытавшись их успокоить. Они пошли навстречу жителям столицы, заявив, что постараются найти средства. Пока что есть деньги для оплаты занятий до конца мая, что будет дальше - неизвестно.
 

Большая просьба от наших детей, от родителей - продолжить финансирование данной программы, дать возможность нашим детям посещать спортивные организации за счет государства. Ведь дети - это наше будущее. Нужно поддерживать детей именно сейчас. Не нужно ломать их психику, это не игрушка. Сначала дали заниматься детям, теперь отняли. Это очень несерьезное отношение", - сказала Ольга Шрайбер.

 
Напомним, в начале марта стало известно о приостановке в связи с отсутствием бюджетных средств финансирования проекта по развитию детского спорта и творчества в Алматинской области.
 
5 апреля премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил Министерству культуры и спорта совместно с Министерством образования и акиматами увеличить охват детей бесплатными спортивными секциями с выделением дополнительных средств из местного бюджета. 
 
18 мая глава МОН рассказал о новых мерах поддержки детей из социально уязвимых семей.
 

Массовый велопробег пройдет в Нур-Султане

19.05.2022, 17:25 16461
Массовый велопробег пройдет в Нур-Султане
Фото: УВП Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В Нур-Султане в честь открытия велосезона и Года детей 21 мая состоится массовый велопробег. К участию приглашаются все жители и гости города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Участники массового велопробега стартуют с проспекта Кабанбай батыра от площади Государственных символов и финишируют на парковке "Астана Арена". Всего им предстоит преодолеть дистанцию в пять километров. Регистрация велоспортсменов начнется в 08.00, старт будет объявлен в 09.00", - сообщается в пресс-релизе УВП столицы.

 
Организаторы подчеркивают, что велопробег не является спортивным состязанием. Среди участников, зарегистрированных на финише, пройдет лотерея и розыгрыш ценных призов.
 
В связи с проведением велопробега проспект Кабанбай батыра на участке от площади Государственных символов РК до стадиона "Астана Арена" будет перекрыт с 09.00 до 10.00. 
 
Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Ранее сообщалось, что в столице в связи с текущим ремонтом временно перекроют участки дороги по проспектам Кабанбай батыра и Женис.
 

Движение по двум проспектам временно перекроют в Нур-Султане

19.05.2022, 16:56 17501
Движение по двум проспектам временно перекроют в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В Нур-Султане в связи с текущим ремонтом временно перекроют участки дороги по проспектам Кабанбай батыра и Женис, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В связи с проведением ремонтных работ 20 мая текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Кабанбай батыра на участке от Коргалжинского шоссе до моста Караоткель. Вместе с тем с 20 по 22 мая полностью перекроют движение по проспекту Женис на участке от проспекта Богенбай батыра до улицы Москеу", - сообщили в акимате столицы. 

 
В ведомстве попросили жителей и гостей столицы заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробки на дорогах города. 
 

Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении ведомства.

 

Жителей Алматы беспокоит активное строительство на горных склонах

19.05.2022, 09:37 24626
Жителей Алматы беспокоит активное строительство на горных склонах
АЛМАТЫ. 19 МАЯ - Жители Медеуского района Алматы, часть которого более известна как Каменское плато, всерьез опасаются за свою жизнь. Идет активное строительство элитных коттеджей, причем в тех местах, где раньше были яблоневые сады, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным телеканала "Хабар 24", дома возводят на крутых горных склонах с нестабильным грунтом. И это, по мнению местных жителей, может привести к сходу масштабных оползней. 
 
Совсем недавно любительские кадры схода огромного оползня в городе Текели Алматинской области шокировали всю страну. Как известно, стихийное бедствие завершилось трагически - погиб 5-летний ребенок. Подобная трагедия, только в разы масштабнее может произойти в Алматы на Каменском плато. В этом уверены местные активисты. 
 

Все мы недавно видели то, что произошло в Текели. Мы не хотим, чтобы это произошло у нас, потому что масштабы будут намного больше. Здесь на склонах, которые ранее были засажены садами, строят ИЖС, это участки ЛПХ, которые предназначены в основном для садоводства, для дачных поселений. Сейчас это все используется под ИЖС. Каким-то образом получают разрешительные документы, идет застройка всех горных склонов", - говорит экоактивистка Василиса Куанышева. 

 
Когда-то по адресу улица Обсерваторская проживали только ученые-астрофизики. Научное заведение окружали яблоневые сады и почти нетронутые цивилизацией горные склоны. Но в последние годы местность изменилась до неузнаваемости. Сады почти полностью вырублены, а на их месте строятся элитные дома. Активисты уже много раз обращались в разные инстанции с целью выяснить законность проводимых работ. 
 
В апреле этого года на Каменском плато работала комиссия "Казселезащиты". Выводы специалистов опасения подтвердили. Грунт нестабильный - так называемые лессовидные суглинки. Дорога, проложенная для строительной техники, подрезала склон. Сами дома, водопровод и септики создадут еще большую нагрузку. 
 

Согласно СНиПам РК до начала строительства необходимо провести инженерно-геологические изыскания. Фундаменты домов должны быть свайными, а не ленточными", - сказал руководитель отдела предупреждения ЧС ГУ "Казселезащита" Алишер Токтасын.

 
По информации телеканала, всего в этой части Каменского плато было вырыто 46 котлованов под строительство жилых домов. Но затем все работы были приостановлены из-за возможного негативного воздействия на работу обсерватории. И, как по заказу, в 2016 году на склоне горы сошли два оползня общим объемом более одной тысячи кубических метров. Но совсем рядом стройка чудесным образом продолжается. Три дома уже возвели, а на двух участках идут активные планировочные работы с вырубкой яблоневых садов. 
 
В акимате Медеуского района утверждают, что все законно.
 

По адресу Медеуский район, ул. Обсерваторская, 5а выдана предпроектная документация, согласован эскизный проект на основании генерального плана и проекта детальной планировки, где по ПДП предусмотрена усадебная застройка и также садоводство", - говорит руководитель службы городского планирования Медеуского района Алматы Аман Мырзеков. 

 
По словам чиновника, в настоящее время генеральный план развития города корректируется. Но что касается Каменского плато, с одной оговоркой: все изменения будут вноситься с согласия собственников земельных участков. Что это означает - догадаться нетрудно, говорится в сюжете.
 

Синоптики прогнозируют дожди в большинстве регионов Казахстана

19.05.2022, 08:31 26786
Синоптики прогнозируют дожди в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Синоптики прогнозируют дожди в большинстве регионов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В предстоящие сутки на территорию Казахстана начнет вторгаться антициклон, который будет смещать северо-западный циклон за пределы страны и вызовет обострение синоптических процессов - на большей части РК ожидаются дожди, на севере, юго-востоке - сильные дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер, на западе, севере и в центре ночью и утром - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части АкмолинскойСеверо-Казахстанской областей ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28, на северо-востоке 30 метров в секунду и более, на севере, западе, востоке - град, шквал. 
 
В Костанайской области ожидается усиление ветра, ночью на западе до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28, на востоке 30 метров в секунду и более, на западе, севере - град, шквал. 
 
В Карагандинской области ожидается усиление ветра, ночью севере, западе до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28, на севере 30 метров в секунду и более, ночью на севере, востоке - туман. 
 
На севере, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 24-29 метров в секунду. 
 
В горах Туркестанской области ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, днем на севере, северо-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20, на западе порывы 23 метра в секунду, ночью на западе - туман. 
 
На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются град, усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Актюбинской области, днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе Мангистауской области ночью и утром ожидается туман.
 
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы ожидается дождь, +22+24 градуса, скорость ветра 3-8, при грозе порывы 15 метров в секунду.

В Нур-Султане - переменная облачность, +18+20 градусов, скорость ветра - 9-14, порывы 15-20, временами 23 метра в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

18.05.2022, 21:19 33061
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматы, Алматинской, Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматы 19 мая ожидается временами гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15 метров в секунду.
 
19 мая на севере, в горных, предгорных районах Алматинской области - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, при грозе 15-20, порывы 24-29 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане 19 мая ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду, днем временами 23 метра в секунду.
 
19 мая в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, днем 15-20 метров в секунду. В центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 19 мая на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
19 мая в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
19 мая в Павлодарской области ожидаются ночью на западе сильный дождь, туман, днем на севере - гроза. Ветер западный, днем порывы 15-20, на западе области 23 метра в секунду. 
 
19 мая на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 метра в секунду. В Жарминском районе сохраняется чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.
 
Днем 19, 20 мая на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 

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