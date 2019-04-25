Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане с 22 мая изменится расписание пассажирских поездов, передает Kazakhstan Today.

АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что в связи с частичной корректировкой графика движения пассажирских поездов с 22 мая 2019 года изменится расписание пассажирских поездов. Как сообщалось ранее, после многочисленных обращений в адрес перевозчика была проведена работа по согласованию с Комитетом транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и акиматом Восточно-Казахстанской области изменения маршрута пассажирского поезда №375/376 сообщением Нур-Султан - Нурлы-жол - Риддер. С 22 мая 2019 года данный подвижной состав будет проходить через железнодорожной участок Семей - Шар - Оскемен (вместо Семей - Локоть - Оскемен)", - сообщила пресс-служба перевозчика.

Наряду с этим, будет изменено движение пассажирского поезда №086 сообщением Нур-Султан - Сарыагаш. Состав будет отправляться и прибывать на столичный железнодорожный вокзал Нур-Султан - Нурлы-жол.

Всю информацию о времени прибытия/убытия поездов можно будет узнавать по справочному телефону 105 (звонок со стационарного телефона бесплатный).

Национальный перевозчик призвал пассажиров заранее планировать поездки, покупать проездные документы в железнодорожных кассах или посредством онлайн-покупки через официальный сайт без комиссии EPAY.RAILWAYS.KZ.

При покупке билетов настоятельно рекомендуем не пользоваться сомнительными услугами посторонних лиц и при фактах нелегальной продажи или безбилетного проезда в поездах просим проявлять активную гражданскую позицию и обращаться в Линейные отделы полиции департамента полиции на транспорте МВД РК, сотрудники которых на постоянной основе находятся на вокзалах, или на блог генерального директора АО "Пассажирские перевозки" (http://www.temirzholy.kz/blog-predsedatelya-pravleniya/) с приложением подтверждающих фото- и видеоматериалов для принятия мер", - резюмировали в компании.

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