"Аэрофлот" с 22 января полностью восстановит полеты в Казахстан

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АЛМАТЫ. 18 ЯНВАРЯ - В текущем году в связи с введенным режимом ЧП и ухудшением эпидемиологической ситуации в Алматы и Нур-Султане Крещенские купания проводится не будут, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ежегодно 19 января православные верующие Казахстана отмечают религиозный праздник Крещение Господне, во время которого по традиции, желающие купаются в специальных прорубях.

По словам ключаря Вознесенского кафедрального собора Александра Суворова вместо крещенских купаний в с 19 января в дневное время в православных храмах города будут проводится раздача "освященной воды" для прихожан. Также, праздничные богослужения в церквях пройдут в закрытом режиме без участия прихожан, так как согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Алматы коллективные мероприятия в культовых объектах запрещены", - сообщили в акимате Алматы.

В свою очередь, в храмах для обеспечения безопасности людей будет организовано дежурство сотрудников департамента по ЧС, департамента полиции и скорой медицинской помощи.

Вместе с тем, сотрудниками управления по делам религий Алматы, будут организованы дежурства во всех православных храмах города до окончания праздника, а также даваться разъяснения по соблюдению санитарных норм.

В соответствии с постановлением санврача столицы, в городе под запретом организация и проведение массовых купаний, раздача освященной воды в период праздника Крещения Господня, коллективных мероприятий, в частности, жума намаз, религиозные обряды, на объектах и на территории религиозных объединений - мечетей, церквей, соборов, синагог и др.

В связи с растущей заболеваемостью коронавирусом и ухудшением эпидситуации в столице были ужесточены карантинные и ограничительные меры. В частности, согласно постановлению главного государственного санитарного врача города запрещается проведение любых массовых мероприятий", - сообщили в акимате Нур-Султана.

Напомним: Нур-Султан и Алматы находятся в "красной" зоне по темпам распространения коронавируса.