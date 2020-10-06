В Туркестанской области 23-летняя женщина стала мамой шестерых детей

Туркестан. 5 октября. Kazakhstan Today - В Туркестанской области 23-летняя женщина родила тройню, передает Kazakhstan Today.

23-летняя жительница села Дербисек Сарыагашского района Туркестанской области Еркинай Есенбаева стала матерью шести детей. В областном перинатальном центре №1 женщина родила троих детей", - сообщили в акимате области.

Первого ребенка Еркинай Есенбаева родила в 18 лет. Семья воспитывала сына и двух дочерей, теперь к ним прибавилось еще трое детей.

По словам врачей, состояние здоровья беременной женщины резко ухудшилось, малыши появились на свет преждевременно, на 8-м месяце беременности. Чтобы не подвергать опасности жизнь матери и детей, врачи провели операцию кесарево сечение.

На сегодняшний день жизни матери и детей ничто не угрожает, за ними организован специальный уход. Многодетная мама благодарит врачей за их труд. Трое малышей появились на свет весом 2170 граммов, 2100 и 2615 граммов, их назвали Акжан, Маржан и Бакжан", - говорится в сообщении.

В Туркестанском областном родильном доме №1 в этом году родились 155 близнецов и три тройни. По данным областного управления охраны общественного здоровья, в регионе наблюдается рост рождаемости по сравнению с прошлым годом. С начала года в регионе родилось 45030 детей.

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