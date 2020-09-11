В Павлодарской области похищено 233 млн тенге, выделенных субъектам АПК на покупку скота

Павлодар. 10 сентября. Kazakhstan Today - В Павлодарской области выявлены факты хищения бюджетных средств, выделенных из бюджета на покупку крупного рогатого скота из России, передает Kazakhstan Today.

Установлено, что зарегистрированными на территории Павлодарской области крестьянскими хозяйствами в рамках государственной программы "Сыбага" получены из бюджета субсидии на общую сумму 233 млн тенге на приобретение крупного рогатого скота из РФ. Согласно заявкам на получение субсидий и договорам купли-продажи КРС, в 2018-2019 годах аграриями области приобретены у предприятий РФ и ввезены в РК 1447 голов КРС породы "Герефордская". Вместе с тем, по данным уполномоченных органов РФ, вывоз КРС в адрес ряда вышеуказанных КХ не производился", - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

В ходе проведения обысков обнаружены и изъяты печати (в том числе печати уполномоченных государственных учреждений РФ), оргтехника, денежные средства, бухгалтерская и иная документация. Отмечается, что подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На сегодняшний день в республиканский бюджет подозреваемыми возмещен причиненный ущерб в сумме свыше 96 млн тенге. Следственные мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства