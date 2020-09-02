В Казахстане за лето утонули 239 человек, в том числе 75 детей - КЧС

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - В Комитете по ЧС МВД подвели итоги купального сезона, который официально завершен с сегодняшнего дня, передает Kazakhstan Today.

С начала текущего года на водоемах страны спасателями спасено 160 человек, из них 35 детей. А с начала купального сезона (1 июня по 31 августа) спасено 140 человек, из них 27 детей. Вместе с тем с начала купального периода (с 1 июня по 31 августа) по причинам недооценки собственных сил, в состоянии алкогольного опьянения при купании, при спасении утопающего и оставлении детей без присмотра взрослых на водоемах страны утонуло 239 человек (в 2019 году - 282), из них 75 детей (в 2019 году - 88 детей)", - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

Только за последнюю неделю купального сезона (с 24 по 31 августа) в Алматинской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях и Шымкенте утонули 14 человек, в том числе трое детей.

В текущий купальный сезон наибольшее количество утонувших наблюдается в Алматинской области - 35, Восточно-Казахстанской области - 31, Туркестанской области - 23", - отметили в пресс-службе ведомства.

Совместно с полицейскими и волонтерами проводятся рейды и патрулирование по выявлению нарушителей правил поведения в общественных местах и безопасности на водоемах. С 1 мая к административной ответственности привлечено 6355 человек, наложено штрафа на сумму свыше 14 млн тенге, по статьям КоАП "Нарушения правил нахождения в общественных местах" и "Нарушение правил общего водопользования".

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