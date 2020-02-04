В Алматы 23 февраля перекроют проспект Аль-Фараби

Алматы. 3 февраля. Kazakhstan Today - 23 февраля в Алматы по проспекту Аль-Фараби пройдет зимний забег, в связи с чем будет перекрыто движение автотранспорта, передает Kazakhstan Today.





Маршрут забега пройдет по проспекту Аль-Фараби с разворотом на пересечении с улицей Гагарина. Стартово-финишный городок расположится на территории парковочной зоны бизнес-центра "Нурлы-Тау" по проспекту Аль-Фараби", - сообщили в корпоративном фонде "Смелость быть первым".

Дороги будут перекрыты на 3 часа - с 08.30 до 11.30.





В забеге примут участие порядка 1500 спортсменов-любителей.

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