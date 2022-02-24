23 февраля: история праздника

НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - Как появился праздник День советской армии, почему его отмечают 23 февраля, и какие изменения с ним происходили, рассказал в Livejournal пользователь lsvsx, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Разгоравшаяся в России гражданская война и угроза военной интервенции требовали от нового большевистского правительства создания регулярной мощной армии - оплота Советской власти. Старая армия полностью потеряла свою боеспособность. Уставшие от изнурительной войны солдаты всеми способами стремились домой. 15 (28) января 1918 г. Совет народных комиссаров принял Декрет о создании рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) на добровольных началах. 29 января (11 февраля) был подписан Декрет о создании рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ). Непосредственное руководство формированием Красной армии осуществлялось Всероссийской коллегией, созданной при народном комиссариате по военным делам", - сообщает источник
22 февраля 1918 года, в связи с нарушением Германией заключенного перемирия и переходом ее войск в наступление, правительство обратилось к народу с подписанным В.И. Лениным декретом-воззванием "Социалистическое отечество в опасности!". На следующий день началась массовая запись добровольцев в Красную армию и формирование многих ее частей. В феврале 1918 года красноармейские отряды оказали решительное сопротивление германским войскам под Псковом и Нарвой. В честь этих событий 23 февраля ежегодно стал отмечаться всенародный праздник - День Красной (Советской) армии и Военно-Морского флота (позднее День защитника Отечества).
Поначалу документа, учреждавшего 23 февраля как официальный советский праздник, не существовало. 10 января 1919 года председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский направил в президиум ВЦИК предложение отпраздновать годовщину создания Красной Армии, приурочив празднование к ближайшему воскресенью до или после 28 января. Однако из-за позднего предоставления ходатайства решение не было принято. Инициативу празднования первой годовщины РККА взял на себя Моссовет.
"24 января 1919 года его президиум, который в то время возглавлял Лев Каменев, постановил приурочить эти торжества ко дню Красного подарка, проводимого с целью сбора материальных и денежных средств для Красной Армии. При Всероссийском центральном исполнительном комитете (ВЦИК) был создан Центральный комитет по организации празднования годовщины Красной Армии и Дня Красного подарка, который состоялся в воскресенье 23 февраля", - пишет пользователь.
5 февраля "Правда" и другие газеты опубликовали следующую информацию:
"Устройство дня Красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной армии, исполнившейся 28 января".
23 февраля 1919 года граждане России впервые отметили годовщину Красной Армии, но ни в 1920 году, ни в 1921 году этот день не отмечался.
27 января 1922 года Президиум ВЦИК опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной Армии, в котором говорилось:
"В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной Армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии (23 февраля)".
Председатель Реввоенсовета Лев Троцкий устроил в этот день военный парад на Красной площади, заложив тем самым традицию ежегодного всенародного торжества.
В 1923 году широко праздновался пятилетний юбилей Красной Армии. В постановлении Президиума ВЦИК, принятом 18 января 1923 года, говорилось:
"23 февраля 1923 г. Красная Армия будет праздновать 5 ю годовщину своего существования. В этот день, пять лет тому назад, был опубликован Декрет Совета народных комиссаров от 28 января того же года, которым было положено начало Рабоче-Крестьянской Красной Армии, оплоту пролетарской диктатуры".
Десятую годовщину РККА в 1928 году, как и все предыдущие, отмечали, как годовщину декрета Совнаркома об организации Красной Армии от 28 января 1918 года, но саму дату издания связали напрямую с 23 февраля.
В 1938 году в "Кратком курсе истории ВКП(б)" была изложена принципиально новая версия происхождения даты праздника, не связанная с декретом Совнаркома. В книге утверждалось, что в 1918 году под Нарвой и Псковом "немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма 23 февраля стал днем рождения молодой Красной Армии". Позднее, в приказе народного комиссара обороны СССР от 23 февраля 1942 года формулировка была немного изменена: "Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля был объявлен днем рождения Красной Армии".
В 1951 году появилась очередная трактовка праздника. В "Истории гражданской войны в СССР" было указано, что в 1919 году первая годовщина Красной Армии праздновалась "в памятный день мобилизации трудящихся на защиту социалистического Отечества, массового вступления рабочих в Красную Армию, широкого формирования первых отрядов и частей новой армии".
В Федеральном законе от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы России", день 23 февраля официально именовался "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) - День защитников Отечества".
15 апреля 2006 года из официального описания праздника исключены слова "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".
В декабре 2001 года Государственная дума ФС РФ поддержала предложение сделать 23 февраля - День защитника Отечества - нерабочим праздничным днем.
В День защитника Отечества россияне чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах Вооруженных Сил страны.
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23 февраля: история праздника
НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - Как появился праздник День советской армии, почему его отмечают 23 февраля, и какие изменения с ним происходили, рассказал в Livejournal пользователь lsvsx, передает KAZAKHSTAN TODAY.