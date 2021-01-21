25 казахстанцев находятся в тюрьмах Южной Кореи

Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса в ходе пленарного заседания 20 января одобрили ратификацию договора между Казахстаном и Южной Кореей о передаче осужденных лиц, передает Kazakhstan Today.

Заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов рассказал, что сейчас в Южной Корее отбывают наказание 25 граждан Казахстана.

У нас сейчас есть все законные основания вернуть этих 25 человек. К сожалению, еще 26 граждан Казахстана привлекаются к уголовной ответственности, по ним решения суда еще не вступили в законную силу", - сообщил Ахметжанов.

Рассмотренный мажилисменами законопроект направлен на урегулирование отношений между компетентными органами двух стран по вопросам передачи осужденных лиц с целью отбытия ими наказания в своем государстве.

Договор предоставляет возможность осужденным лицам отбывать наказание в виде лишения свободы, заключения под стражей и в любых других формах лишения свободы в государстве, гражданами которого они являются, тем самым способствует их благополучной реинтеграции в общество.

После ратификации договора наше посольство будет работать, посещать осужденных казахстанцев, объяснять им, что есть возможность возвращения на родину. Осужденный должен быть гражданином Казахстана и дать свое согласие на возвращение в Казахстан", - уточнил заместитель генерального прокурора.

В документе также подробно регламентируются вопросы взаимодействия компетентных органов двух стран по вопросам передачи осужденных лиц, в том числе предусмотрены условия и процедуры передачи, нормы о дальнейшем исполнении приговора, сохранении юрисдикции по пересмотру приговоров и наказаний.

Кроме того, подробно оговорены вопросы транзита осужденных лиц, расходов на их передачу, разрешения споров и последствия передачи для передающей стороны.

После обсуждения норм законопроекта депутаты одобрили ратификацию и направили в сенат.

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