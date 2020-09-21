В Алматы ко Дню города 265 семей получили ключи от квартир

Алматы. 20 сентября. Kazakhstan Today - В рамках празднования Дня города акимат Алматы выдал из коммунального жилищного фонда квартиры для очередников, передает Kazakhstan Today.

По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева торжественную церемонию вручения ключей провел его заместитель Мухит Азирбаев. Жилье предоставлено в домах, возведенных по программе "Нурлы жер" в Турксибском и Алатауском районах города.

Среди 265 очередников, получивших ключи от квартир, 29 детей-сирот, 122 многодетные семьи, 26 инвалидов I и II групп, 51 член неполных семей и другие.

С начала текущего года 1012 нуждающихся семей были обеспечены жильем. До конца 2020 года планируется обеспечить жильем 350 горожан из категории работающей молодежи; 293 человека из социально уязвимых слоев населения и 325 многодетных семей.

Кроме того, по республиканской программе "Бакытты отбасы" за год жильем обеспечат тысячу семей, кредитным жильем по городской программе льготного кредитования "Алматы Жастары 3.0" - еще тысячу молодых семей.

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