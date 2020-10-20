Кинотеатры Казахстана возобновят свою работу с 26 октября

Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса разрешила поэтапное возобновление деятельности субъектов бизнеса в регионах с "зеленой" стабильной эпидемиологической ситуацией, передает Kazakhstan Today.

В ходе селекторного совещания МВК по нераспространению КВИ приняла ряд решений, среди которых поэтапное возобновление деятельности субъектов бизнеса в регионах с "зеленой" стабильной эпидемиологической ситуацией.

Так, с 26 октября возобновят работу кинотеатры с заполняемостью не более 30% с соблюдением дистанции и масочного режима.

Кроме того, с 24 октября возобновляется работа по субботам до 17 часов ТРЦ, торговых домов, крытых рынков.

Вместе с тем сохранится запрет на деятельность детских дошкольных учреждений, бильярдных и компьютерных клубов, развлекательных заведений, банкетных залов, ночных клубов.

Продолжит действовать запрет на межобластные пассажирские перевозки и формирование общих вагонов.

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