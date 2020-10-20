Казахстан сокращает количество зарубежных авиарейсов с 26 октября

Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - В ходе селекторного заседания Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК рассмотрены дополнительные меры по противодействию COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил активизировать информационно-разъяснительную работу среди граждан и усилить контроль над соблюдением санитарных требований.

По данным пресс-службы премьер-министра РК, МВК приняла ряд решений, среди которых ужесточение санитарно-эпидемиологического контроля в пограничных пунктах пропуска.

Так, с 26 октября текущего года будет сокращено количество зарубежных авиарейсов с учетом эпидемиологической ситуации в иностранных государствах.

Кроме того, решено "проводить обязательное ПЦР-тестирование всех прибывающих на территорию Казахстана (в том числе граждан РК), а также водителей, осуществляющих двусторонние международные перевозки; срок действия справки о прохождении теста ПЦР для прибывающих из-за рубежа, в том числе граждан РК, определить до 3 суток".

В Казахстане по состоянию на 18 октября зарегистрировано 102 новых случая КВИ (темп прироста - 0,09%), инфекционные койки загружены на 16%. Показатель репродуктивности за период с 14 по 18 октября снизился с 1,03 до 0,96%. За последние 3 недели в стране проведено около 17 тыс. рейдов, выявлено более 7 тыс. нарушений карантинного режима.

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