В Астане пройдет совещание министров обороны государств - членов ШОС

Казахстан уже сейчас может увеличить объем экспорта в Кыргызстан по 195 товарным позициям общей стоимостью 260 млн долларов

Фото: kabar.kg.

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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам двусторонних переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета президенты Казахстана и Кыргызстана выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, сообщает Акорда.





Глава Казахстана отметил, что визит президента Кыргызстана имеет большое значение для двух стран, и сообщил о подписании исторического соглашения.





Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном открывает новые возможности для дальнейшего развития взаимодействия. Данный документ полностью отвечает интересам двух стран и способствует сохранению многовековых уз братства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Президент также заявил, что стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, и достигли конкретных и важных соглашений.





Мы пришли к общему выводу, что между нашими странами не должно быть нерешенных вопросов. Особое внимание уделили укреплению торгово-экономических связей. Казахстан - один из ключевых партнеров Кыргызстана в сфере торговли и инвестиций. В прошлом году взаимный товарооборот достиг 1,5 млрд долларов. В ходе переговоров мы подтвердили заинтересованность в увеличении данного показателя до 2 млрд долларов. В целом, есть все возможности значительно увеличить взаимный товарооборот в короткие сроки. Мы готовы экспортировать промышленные и другие товары. Казахстан уже сейчас может увеличить объем экспорта в Кыргызстан по 195 товарным позициям общей стоимостью 260 млн долларов. Кыргызстан также экспортирует ряд продукции в Казахстан", - отметил президент.





По словам Токаева, стороны договорились всецело использовать имеющиеся возможности, активизировать работу Межправительственного совета и Межрегионального форума, оперативно запустить строящийся на границе торгово-логистический индустриальный комплекс





Кроме того, в ходе переговоров были обсуждены возможности в агропромышленном секторе.





В прошлом году товарооборот между нашими странами в этой сфере вырос на 10% и достиг 300 млн долларов. Крайне важным для нас являются наращивание объемов продукции, открытие совместных предприятий и налаживание связей между научно-исследовательскими институтами. Правительствам двух стран было поручено принять Дорожную карту", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





По словам главы государства, отечественные инвесторы вносят свой вклад в развитие важных отраслей кыргызской экономики. Планируется строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области за счет предпринимателей Казахстана. На сегодняшний день ведутся переговоры по строительству ферросплавного завода в Джалал-Абадской области.





Мы достигли взаимопонимания по созданию благоприятных условий для эффективной работы совместных предприятий. Как вы видели, сегодня было подписано Соглашение о взаимной защите инвестиций. Договорились о внедрении и развитии системы электронного правительства, а также обмене опытом и укреплении сотрудничества в области информации для цифровизации экономики. Одной из важных задач является активизация контактов между двумя странами. Предпринимаются конкретные меры по расширению возможностей пропуска грузов через границу и совершенствованию ее оформления. Мы приступили к модернизации постов "Қарасу", "Бесағаш", "Аухатты", "Сартөбе" "Айша бибі", "Сыпатай батыр", "Кеген". Все эти станции будут оснащены цифровыми технологиями. Ожидается, что эта масштабная работа будет завершена к 2028 году", - заявил Касым-Жомарт Токаев.





Президент считает важным координацию взаимодействия в водно-энергетической сфере.





В последние годы актуальность эффективного и справедливого использования трансграничных водных ресурсов возросла. Мы договорились продолжить нашу скоординированную работу. Для скорейшего решения проблем в этом направлении необходимо принять совместные меры. Поэтому мы договорились в ближайшее время утвердить график работы межгосударственных водохозяйственных структур и своевременно его реализовать. Казахстан готов полностью выполнить все обязательства и совместно реализовать важные проекты", - сказал он..





Глава государства также отметил, что Казахстан и Кыргызстан имеют общие позиции по актуальным международным вопросам. В ходе переговоров особое внимание было уделено углублению взаимодействия в Центральной Азии.





Мы договорились принять активное участие в очередной VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане в этом году", - подытожил Касым-Жомарт Токаев.





Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил уверенность, что сегодняшняя встреча выведет союзническое и стратегическое партнерство между двумя государствами на качественно новый уровень, и обогатит его новым содержанием.





Жапаров отметил, что результаты Казахстанско-кыргызского бизнес-форума, прошедшего в преддверии его официального визита в Астану, а также форума межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана, состоявшегося в прошлом году в Таразе. По его словам, в рамках этих мероприятиях были активизированы деловые связи и заключены важные инвестиционные соглашения. Он также сообщил, что следующий форум межрегионального сотрудничества пройдет в этом году в Кыргызстане.





По итогам двусторонних переговоров, а также шестого заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана были подписаны следующие документы:





1. Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой;





2. Решение шестого заседания Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики;





3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций;





4. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года;





5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственным агентством по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики;





6. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики;





7. План мероприятий (Дорожная карта) по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе на 2024-2027 годы.