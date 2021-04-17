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В Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев отреставрируют ретроскамейки

16.04.2021 5131
АЛМАТЫ. 16 АПРЕЛЯ - В Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев отреставрируют ретроскамейки и установят 350 новых опор освещения. Об этом сегодня на онлайн-брифинге региональной службы коммуникаций сообщил руководитель Управления комфортной городской среды города Алматы Сапар Нурашев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сапар Нурашев сообщил о том, что в этом году в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев появится новый асфальт на площади 20 тыс. квадратных метров и 3645 квадратных метров тротуарной плитки. Также в парке будет установлена 351 новая опора освещения, появятся дополнительно 103 скамейки и 107 урн, отреставрируют 23 старые ретроскамейки, озеленят территорию более 103 тыс. квадратных метров.
 
Спикер также рассказал, что изменится облик набережной реки Малая Алматинка. Вдоль реки будут установлены 160 опор освещения, в сквере Дружбы установят 95 опор освещения, появится асфальт на 22 800 квадратных метров. В 2021 году будут установлены 240 скамеек и урн, озеленят 42 400 квадратных метров территории и посадят более 1000 зеленых насаждений.
 

В планах управления городской комфортной среды облагородить и 2 улицы: Жамбыла (от улицы Наурызбай батыра до проспекта Достык). Там появится новый асфальт, освещение, посадят 215 голубых елей. Также изменится облик улицы Богенбай батыра в пределах от улицы Наурызбай батыра до улицы Каирбекова. Также уложат асфальтовое покрытие, тротуарную плитку, установят скамейки, появится освещение, высадят 63 клена", - проинформировали в пресс-службе акима Алматы.


Ранее сообщалось, что в Алматы в этом году построят 8 новых школ, расширят 17 школ и построят два детских сада на 400 мест.
 

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