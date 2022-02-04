Депутат: около 28% сотрудников органов внутренних дел нуждаются в жилье

Законом об органах внутренних дел определено обеспечение жильем нуждающихся сотрудников в период прохождения воинской службы, но ведомственный жилищный фонд органов внутренних дел отсутствует и ограничивается выплатой компенсации сотрудникам за наем жилья", - сказал Нурлан Бекназаров.
Он отметил, что выплаты могут получить не все сотрудники, поскольку перечень отдельной категории работников определяется правительством.
Около 28% сотрудников органов внутренних дел нуждаются в жилье", - заявил сенатор.
Бекназаров предложил рассмотреть вопрос обеспечения выплат компенсации за наем жилья всем категориям сотрудников органов внутренних дел, независимо от занимаемой должности, и перерасчета возмещения коммунальных расходов.
На сегодняшний день коммунальные платежи в среднем составляют 18-20 тыс. тенге, а размер компенсации не пересматривался годами", - пояснил депутат.
Он также отметил, что январская трагедия показала уязвимость этой категории представителей власти.
Как стало известно, в январском инциденте пострадали около 3 тыс. полицейских. Погибли шестеро полицейских. Более 100 получили телесные повреждения различной степени тяжести", - напомнил депутат.
Он отметил, что очень важно обеспечить отбор сотрудников полиции и высокую профессиональную подготовку.
При неравных условиях несения службы наблюдается отток кадров из органов внутренних дел в другие силовые структуры или гражданские организации. В настоящее время дефицит кадров составляет около 10%", - сказал депутат.
Он сообщил, что на сегодняшний день минимальная заработная плата в органах внутренних дел в два раза ниже, чем в других правоохранительных органах, поэтому "целесообразно рассмотреть вопрос уравнивания финансово-материального обеспечения сотрудников".