В Акмолинской области 28 должностных лиц наказаны за плохие дороги

КОКШЕТАУ. 2 АВГУСТА - В Акмолинской области за ненадлежащее содержание дорог, 28 должностных лиц привлечены к административной ответственности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подразделениями управления административной полиции совместно с представителями компетентных органов, за две недели проведено 199 обследований акмолинских дорог. Тщательной проверке подверглись дороги международного, республиканского, областного и районного значения, проведено 149 обследований улично- дорожной сети в населенных пунктах", - сообщает Polisia.kz
По итогам проверки в адрес дорожных и коммунальных служб правоохранители выдали 199 предписаний, с детальным указанием выявленных недостатков и сроками для их устранения.
По результатам обследования за ненадлежащее содержание дорог, 28 должностных лиц привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 631КоАП РК.
Отмечается, что самыми распространенными нарушениями полицейские назвали не выставление соответствующих дорожных знаков на местах производства работ, а также отсутствие дорожных знаков на железнодорожных переездах. С начала оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" на аварийно-опасных участках установлены 74 дорожных знака