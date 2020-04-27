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В Алматы выявлено 28 новых случаев COVID-19

26.04.2020, 16:05 10180
Алматы. 26 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы выявлено 28 новых случаев COVID-19, все они из числа контактировавших, находившихся в провизорных госпиталях на карантине, сообщили в акимате города, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы, "в инфекционных стационарах на лечении от коронавирусной инфекции находятся 739 человек, с учётом пациентки из Алматинской области. Состояние больных: у одного крайне тяжелое, у 33 тяжелое, у 195 средней степени тяжести, у остальных удовлетворительное". 
 

Сегодня с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписаны ещё 6 человек. Из них двое мужчин и четыре женщины. Мужчина и три женщины - из числа медицинских работников. Пятый пациент - прилетевший из Стамбула, шестая - из Минска. Два прилетевших пациента до этого находились в провизорном стационаре. У трех пациентов состояние при лечении оценивалось как "средней степени тяжести из-за полисегментарной двусторонней пневмонии". У остальных бессимптомное", - рассказали в пресс-службе. 

 
Итого количество выписанных на сегодня в мегаполисе составляет 96 человек. 
 
В целом в Алматы на 26 апреля зарегистрировано 842 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.
 

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