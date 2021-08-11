Система Orphus

28 казахстанских школьников примут участие в программе "Здравствуй, Россия!"

10.08.2021 8506
МОСКВА. 10 АВГУСТА - Талантливые школьники из Казахстана присоединились к международной программе "Здравствуй, Россия!", передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В течение недели дети из 48 стран мира посетят интереснейшие объекты культуры, науки и спорта, сообщает представительство Россотрудничества. 
 

В число 700 выдающихся школьников 14-19 лет со всего мира вошли 28 призеров олимпиад и конкурсов из городов Казахстана. В сопровождении учителей школ республики Натальи Лановенко и Светланы Белкиной дети проведут традиционную неделю ежегодной летней программы Россотрудничества, изучая знаковые точки Москвы и области. Обширная программа включает более 25 экскурсий и мероприятий: школьники побывают на репетиции Московского симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина, встретятся с ректором ГИТИСа Григорием Заславским, посетят пушкинский музей-заповедник "Большие Вяземы", познакомятся с кванториумом города Королева, а также окажутся в Государственном историческом музее, Музее Победы, Центре современного искусства "Винзавод", в Московском зоопарке, на ВДНХ и в парке "Зарядье". Гости также смогут увидеть легендарный мюзикл "Иисус Христос - суперзвезда" и спектакль Большого московского цирка братьев Запашных, побывать на рок-вечеринке "Пятница, 13" от Сергея Безрукова и его группы "Крестный папа" и на настоящем балу в постановке Гедиминаса Таранды".

 
Стоит отметить, что родители казахстанских детей с воодушевлением встретили участие в программе "Здравствуй, Россия!". 
 

Мы искренне рады, что существует такая великолепная программа и возможность для ребят увидеть Россию, побывать в самых известных местах Москвы, познакомиться со сверстниками из разных стран, обменяться мнениями. Мы благодарны Русскому дому в Алматы за заботу о детях и вклад в их развитие и просвещение", - прокомментировал приглашение отец одной из участниц программы Алексей Архангельский. 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая