28 казахстанских школьников примут участие в программе "Здравствуй, Россия!"

МОСКВА. 10 АВГУСТА - Талантливые школьники из Казахстана присоединились к международной программе "Здравствуй, Россия!", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В течение недели дети из 48 стран мира посетят интереснейшие объекты культуры, науки и спорта, сообщает представительство Россотрудничества.

В число 700 выдающихся школьников 14-19 лет со всего мира вошли 28 призеров олимпиад и конкурсов из городов Казахстана. В сопровождении учителей школ республики Натальи Лановенко и Светланы Белкиной дети проведут традиционную неделю ежегодной летней программы Россотрудничества, изучая знаковые точки Москвы и области. Обширная программа включает более 25 экскурсий и мероприятий: школьники побывают на репетиции Московского симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина, встретятся с ректором ГИТИСа Григорием Заславским, посетят пушкинский музей-заповедник "Большие Вяземы", познакомятся с кванториумом города Королева, а также окажутся в Государственном историческом музее, Музее Победы, Центре современного искусства "Винзавод", в Московском зоопарке, на ВДНХ и в парке "Зарядье". Гости также смогут увидеть легендарный мюзикл "Иисус Христос - суперзвезда" и спектакль Большого московского цирка братьев Запашных, побывать на рок-вечеринке "Пятница, 13" от Сергея Безрукова и его группы "Крестный папа" и на настоящем балу в постановке Гедиминаса Таранды".

Стоит отметить, что родители казахстанских детей с воодушевлением встретили участие в программе "Здравствуй, Россия!".

Мы искренне рады, что существует такая великолепная программа и возможность для ребят увидеть Россию, побывать в самых известных местах Москвы, познакомиться со сверстниками из разных стран, обменяться мнениями. Мы благодарны Русскому дому в Алматы за заботу о детях и вклад в их развитие и просвещение", - прокомментировал приглашение отец одной из участниц программы Алексей Архангельский.

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