В Алматы изъяли 2 млн медицинских масок, которые планировали незаконно продать

Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - В Антикоррупционной службе РК рассказали о фактах, связанных с реализацией медицинских масок в период чрезвычайного положения, передает Kazakhstan Today.

Департаментом по городу Алматы пресечена попытка продажи медицинских масок в количестве 1,5 млн единиц на сумму 174 млн тенге без получения соответствующего разрешения государственных органов, предусмотренного законом РК "О разрешениях и уведомлениях". На складских помещениях обнаружено и изъято дополнительно 500 тыс. медицинских масок. В отношении виновного лица составлен административный протокол. Изъятые 2 млн масок переданы в акимат", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также три попытки продажи медицинских масок в количестве 26 500 единиц на общую сумму 4 845 000 тенге без получения соответствующего разрешения государственных органов предотвратили в Шымкенте. Суд привлек нарушителей к административной ответственности, маски также переданы в акимат.

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