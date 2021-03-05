В ЗКО дорожников оштрафовали на 2 млн тенге

Уральск. 4 марта. Kazakhstan Today - 25 февраля в специализированном административном суде Уральска вынесли решение в отношении ЗКОФ ТОО "Казавтодор". Дело рассматривалось под председательством судьи Ернара Халыкова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", ЗКОФ ТОО "Казахавтодор" не выполнило в срок предписания, выданные сотрудниками управления административной полиции об устранении выявленных недостатков в ходе обследования эксплуатационного состояния автомобильных дорог, трассы международного значения Самара-Шымкент, а также республиканского значения Уральск - Таскала - РФ.

Представитель юридического лица не признал факт правонарушения. Выслушав участников судебного заседания и исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что товарищество не устранило недостатки, на трассе имелись недостатки в виде гололеда, келейности, наледи, гребенки и снега на обочинах. Указанные недостатки также были зафиксированы представителем ДП ЗКО Жумапиевым на видео.

Суд постановил ТОО "Казавтодор" привлечь к ответственности по статье 462 КоАП РК "Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований" и наложить взыскание в виде административного штрафа в размере двух миллионов тенге. При этом дорожники могут не приостанавливать деятельность.

Штраф подлежит уплате добровольно, не позднее 30 суток со дня вступления постановления в законную силу.

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