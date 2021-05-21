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НЦЭЛС зарегистрировал более 2 тысяч жалоб на нежелательные реакции от препаратов

20.05.2021 6778
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Казахстанцы стали чаще жаловаться на противоинфекционные препараты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С января по апрель этого года в Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медизделий (НЦЭЛС) чаще всего поступали сообщения о развитии нежелательных реакций при применении противоинфекционных лекарств для системного использования.
 

Речь идет об антибактериальных, антимикобактериальных, противовирусных препаратах, препаратах для лечения ВИЧ-инфекции, а также вакцинах. Жалобы на нежелательные реакции при использовании всего вышеперечисленного составили 64,5% от общего количества поступивших сообщений. Большая часть поступивших сообщений, или 85%, приходится на ожидаемые нежелательные реакции, то есть реакции, описанные в общей характеристике лекарственного средства и инструкции по медицинскому применению препарата. Доля сообщений о серьезных нежелательных реакциях на лекарства составила 6%", - сообщили в центре.

 
Всего за прошлый год в Национальный центр поступило более 2 тысяч жалоб на нежелательные реакции от препаратов. Наибольшее число сообщений поступило на препараты, произведенные в дальнем зарубежье (71,7%), удельный вес сообщений от отечественных производителей составил 23,6 %, и на лекарственные средства из СНГ пришлось 4,7 % от выявленных нежелательных реакций. Также зарегистрированы сообщения о неблагоприятных событиях по медицинским изделиям - 39. 
 
Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий совместно с Комитетом медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК проводит постоянный фармаконадзор за лекарствами, в том числе за вакцинами, и мониторинг за медизделиями уже в период их применения. 
 

Центр регистрирует карты-сообщения на нежелательные реакции, по каждому конкретному случаю проводит анализ подозреваемых побочных действий лекарств, изучает причинно-следственную связь между развитием нежелательной реакции и приемом препарата и дает экспертное заключение. Комитет контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК на основании заключений Национального центра при необходимости ограничивает применение лекарственного препарата, приостанавливает маркетинг, вносит изменения в инструкцию по медицинскому применению, отзывает с рынка и запрещает производство, дистрибуцию и применение препарата в стране", - пояснили в пресс-службе центра.

 
НЦЭЛС напоминает, в случае проявления нежелательных реакций на лекарственные препараты или отсутствия их терапевтического эффекта, следует обратиться в поликлинику и вместе с медработником сформировать карту-сообщение. При этом в сообщении важно описать необходимые данные для проведения максимального анализа каждого конкретного случая: информацию о пациенте, неблагоприятном событии, подозреваемом препарате, о других лекарственных средствах, включая самолечение и другое. Центр также обращает внимание на важность рационального применения лекарственных средств без вреда здоровью.
 

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