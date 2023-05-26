Почти 2,5 тысячи несчастных случаев на производстве произошло в Казахстане в 2022 году
Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году в Казахстане зарегистрировано 2449 несчастных случаев на производстве. Доля пострадавших женщин от общего числа составила 18,2%. По сравнению с 2021 годом число пострадавших выросло на 14,8%.
Из числа пострадавших 287 человек пострадало при групповых несчастных случаях, 657 - от профессиональных заболеваний, 34 - при отравлениях", - говорится в сообщении Бюро национальной статистики РК.
Численность пострадавших при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью, в том числе со смертельным исходом
В результате несчастного случая 584 человека получили закрытые переломы, 444 - поверхностные травмы, 273 - травмы от сотрясения и травмы внутренних органов, 143 - другие переломы (с вывихом, со смещением), 113 - открытые переломы, 108 - термические ожоги.
Наиболее высокий показатель травматизма сохраняется в Карагандинской области. В 2022 году в указанном регионе было зафиксировано 460 случаев, это 18,8% от общего числа случаев. На втором месте область Улытау, где на производстве было травмировано 307 человек (12,5% от общего числа)", - говорится в отчете.
Самую большую долю по травмоопасности занимает обрабатывающая промышленность.
В прошлом году на эту отрасль пришлось 29,8% несчастных случаев (26,8% - 2021 г.). На втором месте - горнодобывающая промышленность - 23,9% (20,8% - 2021 г.) пострадавших. Наименьшее число увечий приходится на долю сельского, лесного и рыбного хозяйства - 2,4%", - сообщает статведомство.
Доля пострадавших при несчастных случаях по виду деятельности
Из профессиональных заболеваний самыми распространенными стали:
- дорсалгия - неспецифическая боль в спине (289 человек);
- радикулопатия - неврологический синдром (289 человек);
- поражения межпозвоночных дисков других отделов (211 человек).
В бюро отметили, что статистические данные были сформированы на основе отчетов, представленных всеми юридическими лицами, где были зарегистрированы несчастные случаи или профессиональные заболевания.
Ранее Комитет труда и социальной защиты РК сообщал, что в минувшем году на производстве погибли 203 человека. В основном высокий уровень травматизма сохраняется в промышленных регионах страны.