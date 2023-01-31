Более 200 человек погибли на производстве в минувшем году

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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1465 работников, 203 из которых погибли, сообщает Комитет труда и социальной защиты РК.





В ведомстве подчеркнули, что в 2022 году показатели травматизма не выросли, сохранившись на уровне 2021 года.









В основном высокий уровень травматизма сохраняется в промышленных регионах страны. Так, в Карагандинской области пострадало 180 человек, в Восточно-Казахстанской - 169, в Костанайской - 142, в Павлодарской - 112, в Актюбинской - 103, в Алматы - 114 человек.





Наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса - 16,2% и в строительной отрасли - 15%. Основными причинами, приведшими к несчастным случаям, явились: грубая неосторожность самого пострадавшего (33,9%); неудовлетворительная организация производства работ (29%); нарушение правил автодорожного движения (9,4%); нарушение правил безопасности и охраны труда (7,8%)", - сообщили в ведомстве.





В комитете также отметили, что комплексные меры, принятые госорганами и работодателями в сфере охраны труда, позволили снизить уровень производственного травматизма на 6,5%.





2800 предприятий страны внедрили стандарты по безопасности и охране труда. Также совместно с Федерацией профсоюзов Казахстана внедряется социально важный проект "Народный контроль", который предусматривает привлечение в качестве народных контролеров лиц с инвалидностью. На сегодняшний день к реализации проекта присоединились 240 предприятий республики, где внутренний контроль осуществляют более 600 работников", - рассказали в ведомстве.





С 2019 года Министерство труда активно ведет работу по продвижению концепции нулевого травматизма - Vision Zero. На сегодняшний день к ней присоединились 332 предприятия.





Кроме того, запущен электронный сервис "Онлайн трудовой консультант", который обеспечивает дистанционное взаимодействие с работниками и работодателями по повышению эффективности соблюдения законодательства о труде. Сервис предусматривает прохождение работодателем самопроверки соблюдения требований охраны труда. С момента запуска сервиса им воспользовались 13 854 работодателя.





Напомним, в минувшем году в Шахтинске на шахте имени Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау" погибли пять работников, еще четверо пострадали. Ответственными за трагедию определены 26 человек, в их числе руководство ТОО "АрселорМиттал Темиртау" и руководящие инженерно-техническим составом шахты.



