На кого распространится амнистия, посвященная 30-летию Независимости РК

НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан приступили к рассмотрению проекта закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием независимости РК", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рассматриваемом документе впервые введено понятие социально уязвимой категории.

Законопроектом предлагается освобождение от наказаний осуждённых, совершивших уголовный проступок и преступления небольшой, а также средней тяжести не повлекшее причинение ущерба, либо полностью его возместившие не представляющих угрозу безопасности граждан и государства. Также у лиц, предусмотренных законопроектом, сокращаются сроки и размеры основного наказания. При рассмотрении указанной категории учитывается полное возмещение ущерба, а также отсутствие отрицательной степени поведения, которым на день введения в действие настоящего Закона осталось отбывать наказание не более одного года", -проинформировали в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы РК.

В свою очередь, законопроект предусматривает принятие мер местными исполнительными органами в обеспечении трудоустройства трудоспособных лиц, а также в оказании социальной и иной помощи при освобождении из мест лишения свободы.

Амнистия к 30-летию независимости РК не распространяется на лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, коррупционеров, убийц и экстремистов, экс-участников преступных группировок", - подчеркнули в ведомстве.

В КУИС добавили, что за 30 лет в Казахстане проведено 8 амнистий, последние 4, из которых были приурочены к дням Независимости Республики Казахстан.

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