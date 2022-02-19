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Почти 300 силовиков не смогут продолжить службу после январских противостояний

18.02.2022, 10:37 35486
Почти 300 силовиков не смогут продолжить службу после январских противостояний
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Из-за серьезных травм многие военные и полицейские рискуют остаться инвалидами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранено более 3 тысяч силовиков. Из них 273 все еще в больнице. И даже в реанимации. К сожалению, в ряды правоохранителей они, скорее всего, не вернутся, говорится в репортаже телеканала "Астана".
 
Что касается гражданских, в больницы обратились почти две тысячи человек. У шестисот огнестрельные ранения, почти 500 - с ножевыми и колотыми. 
 
Генпрокуратура, МВД, КНБ и Антикор расследуют дела 740 задержанных. Выяснилось, что треть из них судимы. Еще 40 человек - участники запрещенных экстремистских движений. Задержаны также 35 членов организованных преступных групп. Отмечается, что большинство из арестованных раскаиваются в содеянном.
 

В ходе анонимного опроса каждый третий погромщик признался, что хотел воспользоваться ситуацией и получить выгоду путем кражи чужого имущества. В основной массе это молодые люди в возрасте до 30 лет, не имеющие высшего образования и постоянного места работы", - рассказал заместитель начальника службы первой службы прокуратуры Елдос Килымжанов.

 
Прокуроры отпустили домой больше ста человек ввиду непричастности их к беспорядкам. Однако некоторые утверждают, что в СИЗО им угрожали и даже пытали, чтобы получить признание.

 

Рассмотрено 59 обращений о превышении власти сотрудниками правоохранительных органов. По ним заведены уголовные дела, которые переданы в Антикоррупционную службу", - сказал глава следственного комитета департамента МВД РК Санжар Адилов.

 
В МВД факты превышения власти опровергли. Сообщается, что многие попадают в СИЗО уже будучи травмированными. Им оказывают необходимую помощь. К примеру, в Восточно-Казахстанской области медики обследовали больше ста человек. Специалисты также проверяют условия содержания их в изоляторе. 
 

К нам обратились несколько арестованных, в основном из Семейского региона. Некоторые интересовались качеством оказания им юридической помощи адвокатами. Дали разъяснение о реализации закона о гарантированной юридической помощи, что все будут обеспечены профессиональными защитниками", - сказал председатель общественной наблюдательной комиссии в ВКО Куат Рахимбердин.

 
Прокуроры передали в суды 50 дел. В основном по кражам, грабежам и хищению оружия. 51 человек признаны виновными, девять получили тюремные сроки.

Ранее президент Казахстана сообщил, что в стране работает общественная комиссия, которая разбирается в обращениях по фактам пыток задержанных участников беспорядков. Он отметил, что по каждому нарушению будут приниматься меры, виновные будут привлечены к ответственности.
 

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Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

18.02.2022, 21:17 12606
Штормовое предупреждение объявили в пяти областях
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 февраля ночью и утром на северо-западе, юге Акмолинской области ожидается туман.
 
В Алматинской области 19 февраля ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.
 
В Нур-Султане ночью и утром 19 февраля ожидается туман.
 
19 февраля на севере Актюбинской области ожидается туман.
 
Днем 19 февраля на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере области ожидается туман. 
 
19-21 февраля на севере Туркестанской области ожидается туман.
 

На Экибастузской ГРЭС-1 опровергли информацию об обнаружении на территории станции майнинговых ферм

18.02.2022, 19:51 17436
ПАВЛОДАР. 18 ФЕВРАЛЯ - ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им. Б.Нуржанова" заявляет, что на производственных площадках Экибастузской ГРЭС-1 нет и не может быть никаких посторонних организаций или объектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Информация, распространенная сегодня о том, что, якобы, на территории станции обнаружены майнинговые фермы, не соответствует действительности. Возможно, речь идет о, так называемых, майнинговых дата-центрах, которые были выявлены в соседних со станцией организациях, но они не располагаются на территории ГРЭС-1 и станция к ним не имеет никакого отношения", - сообщили в пресс-службе ГРЭС-1. 

 
Напомним, территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности, выразившейся в реализации электроэнергии без соответствующей лицензии. Агентством установлено, что в Павлодарской области организовано незаконное потребление и реализация электроэнергии, используемое в целях бесперебойной работы майнинговых дата-центров, расположенных на территории Экибастузской ГРЭС-1. 
 
Ранее сообщалось, что добыча криптовалюты вредит окружающей среде. Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков рассказал о майнинге и его влиянии на энергосистему. 
 
В начале года стало известно о том, что плановая поставка электроэнергии в адрес потребителей, осуществляющих цифровой майнинг, приостановлена из-за дефицита электроэнергии, который наблюдается в настоящее время в Единой электроэнергетической системе Казахстана. Майнинговые фермы подключат к электричеству после исключения дефицита электроэнергии в Казахстане, сообщили в АО KEGOC в ответ на официальный запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. К примеру, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%, уточнили в KEGOC. 
 
Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. 
 
26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров, и они продолжают перегружать энергосистему страны. 
 
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии. В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании. 
 
21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей. А Центробанк Индии назвал криптовалюту финансовой пирамидой

В настоящее время в Казахстане рассматривается вопрос об увеличении налога для майнеров, также предлагается конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса. 
 

Незаконный майнинг выявили в Павлодарской области

18.02.2022, 16:40 22926
Незаконный майнинг выявили в Павлодарской области
Фото: pixabay.com
ПАВЛОДАР. 18 ФЕВРАЛЯ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности, выразившейся в реализации электроэнергии без соответствующей лицензии, сообщили в пресс-службе АФМ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Агентством установлено, что в Павлодарской области организовано незаконное потребление и реализация электроэнергии, используемое в целях бесперебойной работы майнинговых дата-центров, расположенных на территории Экибастузской ГРЭС-1. 
 

При этом электроэнергия поступала от частного ТОО в адрес двух предприятий. Между тем, ТОО не имеет лицензию на реализацию электроэнергии, так как согласно закону "О разрешениях и уведомлениях" субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения обязаны иметь лицензию от Комитета по регулированию естественных монополий. В свою очередь данное ТОО приобретает электроэнергию у ЭГРЭС-1 для производственных нужд, которая является энергопроизводящей организацией. Согласно предварительного акта-заключения сумма установленного извлеченного дохода составила 805 миллионов тенге", - пояснили в агентстве.

 
По данному факту проводится расследование. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.



В начале года стало известно о том, что плановая поставка электроэнергии в адрес потребителей, осуществляющих цифровой майнинг, приостановлена из-за дефицита электроэнергии, который наблюдается в настоящее время в Единой электроэнергетической системе Казахстана. Майнинговые фермы подключат к электричеству после исключения дефицита электроэнергии в Казахстане, сообщили в АО KEGOC в ответ на официальный запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY.    

Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. К примеру, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%, уточнили в KEGOC.    

Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте.    

26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров, и они продолжают перегружать энергосистему страны.    

В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии. В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании.    

21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей. А Центробанк Индии назвал криптовалюту финансовой пирамидой.  

В настоящее время в Казахстане рассматривается вопрос об увеличении налога для майнеров, также предлагается конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса. 
 

В Казахстане количество преступлений по статье "Пытки" за год выросло в 2,4 раза

18.02.2022, 13:21 28906
В Казахстане количество преступлений по статье "Пытки" за год выросло в 2,4 раза
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане более половины всех уголовных правонарушений против прав человека и гражданина пришлось на пытки. Это в 2,4 раза больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Еще треть правонарушений пришлась на нарушения правил охраны труда: 64 случая, минус 33,3% за год. Немалую долю составили также нарушения неприкосновенности жилища: 23 случая, минус 17,9% за год", - сообщается в исследовании агентства EnergyProm


По информации агентства, в рейтинге стран по уровню демократии от Economist Intelligence Казахстан в 2021 году занял 128-е место из 167 в мире. За год позиция РК не изменилась. Индекс демократии страны составил 3,08 против 3,14 годом ранее. Чем ближе индекс к 10, тем демократичнее считается страна. 
 

Среди стран СНГ с демократией более дружны Молдова, Украина, Армения, Кыргызстан и Россия. Хуже, чем в РК, дела обстоят в Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане. Первые строчки рейтинга заняли Норвегия, Новая Зеландия и Финляндия. Замкнул рейтинг Афганистан", - говорится в сообщении. 

 
В январе 2022 года в стране зарегистрировали 194 уголовных правонарушения против конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина - на 11,5% больше, чем годом ранее.
 

В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений зарегистрировали в Алматинской области: 25 случаев. В тройке регионов-антилидеров также оказались Павлодарская (22 случая) и Восточно-Казахстанская (19 случаев) области. Меньше всего случаев зарегистрировали в Мангистауской и Актюбинской областях - по 2 правонарушения", - сообщает агентство. 


Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу QAZAQSTAN, отвечая на вопрос о предполагаемых пытках, заявил, что подобные действия недопустимы. Он отметил, что по каждому нарушению будут приниматься меры, виновные будут привлечены к ответственности. 


 

Казахстанским авиакомпаниям могут разрешить вести собственные "черные списки" пассажиров

18.02.2022, 13:13 29546
Казахстанским авиакомпаниям могут разрешить вести собственные "черные списки" пассажиров
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ – Казахстанским авиакомпаниям могут разрешить вести собственные "черные списки" пассажиров, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вносить граждан в реестр лиц, чье передвижение воздушным транспортом ограничено, можно будет только за правонарушения, совершенные непосредственно на борту самолета, и лишь в случае доказанности их вины в суде", - отметили в пресс-службе МИИР РК.

 
В ведомстве также сообщили, что в целях открытия прямых рейсов в США, будет продолжено сотрудничество между Авиационной администрацией Казахстана и американской Администрацией транспортной безопасности.
 

Как добыча криптовалюты вредит окружающей среде

18.02.2022, 10:12 37771
Как добыча криптовалюты вредит окружающей среде
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Из-за возросшей популярности заработка на цифровых активах все чаще поднимается тема загрязнения окружающей среды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Майнинг криптовалюты негативно влияет на окружающую среду. Он потребляет огромное количество электричества. По подсчетам ученых Кембриджского университета, на майнинг уходит 121,36 тераватт-часов (ТВт·ч) в год. Также майнинг оставляет за собой внушительный углеродный след", - говорится в материале портала Zakon.kz.

 
При майнинге вырабатывается 36,95 мегатонны углекислого газа в год. И это равно объему углеродных выбросов таких стран, как Иордания или Шри-Ланка.
 
Проблемой загрязнения окружающей среды из-за майнинга интересовались и в организации Greenpeace. Журнал Nature Communication спрогнозировал, что к 2024 году парниковый эффект от расположенных в Китае майнинговых ферм превысит парниковый эффект Филиппин.
 
Майнинг - это процесс, который использует компьютерные ресурсы для обработки транзакций платежной системы путем создания новых блоков, обеспечения их безопасности и формирования новых записей в общей базе данных. Подобная деятельность необходима для того, чтобы проводились транзакции, обеспечивались высокая степень их безопасности, бесперебойное функционирование всей одноранговой децентрализованной системы.
 
За обработку информации владелец компьютерного ресурса получает вознаграждение в виде комиссии или части эмитированной в процессе майнинга криптовалюты. Это основной принцип работы платежных систем, которые предусматривают использование биткоинов и виртуальных денег.
 
Важными функциями майнинга являются обработка информации, проведение транзакций и обеспечение безопасности функционирования платежной системы. Такого рода работа будет актуальна всегда в сфере криптовалюты.
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал о майнинге и его влиянии на энергосистему
 
В начале года стало известно о том, что плановая поставка электроэнергии в адрес потребителей, осуществляющих цифровой майнинг, приостановлена из-за дефицита электроэнергии, который наблюдается в настоящее время в Единой электроэнергетической системе Казахстана. Майнинговые фермы подключат к электричеству после исключения дефицита электроэнергии в Казахстане, сообщили в АО KEGOC в ответ на официальный запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. К примеру, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%, уточнили в KEGOC. 
 
Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. 
 
26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров, и они продолжают перегружать энергосистему страны. 
 
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии. В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании
 
21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей. А Центробанк Индии назвал криптовалюту финансовой пирамидой.
 
В настоящее время в Казахстане рассматривается вопрос об увеличении налога для майнеров, также предлагается конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса.
 

В Алматы предлагают построить наземное метро

18.02.2022, 09:11 41941
В Алматы предлагают построить наземное метро
Фото: instagram/ayan_zikirin
АЛМАТЫ. 18 ФЕВРАЛЯ - Казахстанский архитектор Аян Зикирин предложил построить наземное метро в Алматы. Для этого, по его словам, можно использовать старый вокзал, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

У меня вопрос к жителям Алматы, как часто вы пользуйтесь старым ЖД вокзалом Алматы 2? Полагаю, совсем нечасто. А между тем старый вокзал в географическом сердце города, и ветка, ведущая к нему, рассекает город на две части. Старой веткой через весь город больше пользуются склады, которые также оккупировали геоцентр города и не собираются уходить на окраины, как это должно быть. Так вот, идея в том, чтобы старый вокзал Алматы и ЖД ветку отдать под наземное метро - продолжение подземного", - написал Аян Зикирин в Instagram.

 
По его словам, "рядом со старым вокзалом метро поднимается наверх - там расположено депо. Значит никаких затрат на выкапывание нового маршрута не нужно".

 

Все что нужно - организовать наземное метро вместо старой ветки и объединить с основным метро. Это почти ничего не стоит, если сравнивать с раскопкой сейсмоопасного подземелья. Нужны новые рельсы, ограждения и станции. И вуаля - у города есть новая ветка метро до Алматы 1. Девять километров метро раз в десять дешевле подземного", - считает архитектор.

 
Он отметил, что новая ветка объединит Турксибский, Жетысуйский районы с населением 500 тыс. человек с центром города. 
 

С учетом того, что будет новый маршрут, частный сектор будет застраиваться многоэтажками. Появится новое жизненное пространство, которое сейчас упорно пытаются отвоевать от старого центра. Складам придется уйти за город. Да это затратно. Но если государство даст земли и тупики за городом, продав участки в центре, можно построить новые склады. А вместо складов социальную инфраструктуру, парки, жилье", - добавил Аян Зикирин.

 
По его мнению, данное решение может дать новый импульс к развитию и улучшению города.
 

Верится мне, плюсов от такой идеи больше, чем минусов. Город должен быть городом, а не перевалочным пунктом. Должен быть соединен по всем направлениям, это и даст возможность развивать полицентричность, о которой уже давно говорят городские власти", - заключил автор поста.

 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

18.02.2022, 08:26 35991
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Большинство областей Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, с связи с чем ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лишь на юго-западе и севере республики будут перемещаться атмосферные фронты, вызывая снег, низовую метель; на юго-западе осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью на юге, востоке, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду; ночью на востоке области с низовой метелью, на юго-западе ожидается туман. 
 
На севере, востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью, на западе области туман. 
 
Утром и днем в районе Жаланашколя Алматинской области ветер усилится до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге Туркестанской области ожидается туман, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман; днем на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе, в центре Актюбинской области ожидается туман; днем в центре ветер усилится до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман; на северо-востоке и в горных районах ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе Мангистауской области ожидается гололед. 
 
На востоке Атырауской области, на юге Костанайской области, на западе и востоке Карагандинской области, на севере Кызылординской области ожидается туман.
 

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