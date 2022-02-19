Почти 300 силовиков не смогут продолжить службу после январских противостояний

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Ранено более 3 тысяч силовиков. Из них 273 все еще в больнице. И даже в реанимации. К сожалению, в ряды правоохранителей они, скорее всего, не вернутся, говорится в репортаже телеканала "Астана".
Что касается гражданских, в больницы обратились почти две тысячи человек. У шестисот огнестрельные ранения, почти 500 - с ножевыми и колотыми.
Генпрокуратура, МВД, КНБ и Антикор расследуют дела 740 задержанных. Выяснилось, что треть из них судимы. Еще 40 человек - участники запрещенных экстремистских движений. Задержаны также 35 членов организованных преступных групп. Отмечается, что большинство из арестованных раскаиваются в содеянном.
В ходе анонимного опроса каждый третий погромщик признался, что хотел воспользоваться ситуацией и получить выгоду путем кражи чужого имущества. В основной массе это молодые люди в возрасте до 30 лет, не имеющие высшего образования и постоянного места работы", - рассказал заместитель начальника службы первой службы прокуратуры Елдос Килымжанов.
Прокуроры отпустили домой больше ста человек ввиду непричастности их к беспорядкам. Однако некоторые утверждают, что в СИЗО им угрожали и даже пытали, чтобы получить признание.
Рассмотрено 59 обращений о превышении власти сотрудниками правоохранительных органов. По ним заведены уголовные дела, которые переданы в Антикоррупционную службу", - сказал глава следственного комитета департамента МВД РК Санжар Адилов.
В МВД факты превышения власти опровергли. Сообщается, что многие попадают в СИЗО уже будучи травмированными. Им оказывают необходимую помощь. К примеру, в Восточно-Казахстанской области медики обследовали больше ста человек. Специалисты также проверяют условия содержания их в изоляторе.
К нам обратились несколько арестованных, в основном из Семейского региона. Некоторые интересовались качеством оказания им юридической помощи адвокатами. Дали разъяснение о реализации закона о гарантированной юридической помощи, что все будут обеспечены профессиональными защитниками", - сказал председатель общественной наблюдательной комиссии в ВКО Куат Рахимбердин.
Прокуроры передали в суды 50 дел. В основном по кражам, грабежам и хищению оружия. 51 человек признаны виновными, девять получили тюремные сроки.
Ранее президент Казахстана сообщил, что в стране работает общественная комиссия, которая разбирается в обращениях по фактам пыток задержанных участников беспорядков. Он отметил, что по каждому нарушению будут приниматься меры, виновные будут привлечены к ответственности.