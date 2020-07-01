Казахстану ежегодно требуется 30 тыс. IT-специалистов

Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Аскар Жумагалиев доложил главе правительства о работе по развитию человеческого капитала, передает Kazakhstan Today.

В целом, благодаря развитию человеческого капитала в ИТ-сфере, на сегодняшний день общий экономический эффект от цифровизации составил 802,5 млрд тенге. Создано более 120 тыс. рабочих мест в различных отраслях. В отечественные стартапы привлечено около 38 млрд инвестиций. Есть хорошие достижения в международных рейтингах. Эта работа будет продолжена и дальше", - проинформировал министр.

По его словам, на сегодняшний день уровень цифровой грамотности населения страны составляет 82,1%. Благодаря этому высокому показателю, в рамках исполнения поручений главы государства в государственную программу вносятся изменения. В частности, особое внимание будет уделено цифровизации бизнеса и отраслей экономики. В качестве главных драйверов цифровизации экономики отобрано 10 технологических платформ. В результате появляются новые высокотехнологичные компании. Для этого в первую очередь нужны высококвалифицированные ИТ-специалисты. Уже сегодня ежегодная потребность в ИТ-специалистах составляет более 30 тыс. человек.

Сегодня дети учатся информатике с 1-го класса. А с 3-4-го класса учатся основам программирования. По стране увеличивается количество IT-лабораторий и классов робототехники. Другими словами, подготовка цифровых специалистов, отвечающих современным требованиям, начинается со школьной парты. Это очень радует", - сказал А. Жумагалиев.

В РК есть два специализированных вуза по подготовке IT-специалистов. Они разрабатывают учебные программы совместно с ведущими международными партнерами. Также создан пул 10 лучших вузов, которые также подготовили свои учебные программы совместно с международными университетами. Данные вузы являются ядром системы обучения IТ-специалистов.

В стране внедряются эффективные подходы по подготовке будущих специалистов. Для охвата аудитории, владеющей цифровыми навыками, во всех регионах внедрены различные инициативы, такие как школы программирования. В том числе внедрены программы для людей, совершенно не владеющих цифровыми навыками. Также на ИТ-рынке разрабатываются собственные программы. Кроме того, идет подготовка высококвалифицированных ИКТ-специалистов, которые в перспективе покроют дефицит middle и senior кадров в индустрии. Сегодня их готовят инновационные школы программирования Alem и QWANT. Эффективность таких школ доказана в международной практике, поэтому МЦРИАП предлагает увеличить подобные IТ-школы в Алматы, Караганде, Шымкенте", - проинформировал министр.

По его словам, Казахстан является одним из лидеров по доступу к Интернету в мире. Уровень проникновения Интернета в стране составляет 86,8%. Поскольку сейчас в стране реализуется крупный проект по предоставлению широкополосного Интернета в сельские населенные пункты, уровень доступности Интернета достигнет 99,3%.

Доступ в Интернет позволяет нашим гражданам, в том числе сельским жителям, развивать цифровую экономику, онлайн-образование и активно участвовать в удаленной работе", - сказал А. Жумагалиев.

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