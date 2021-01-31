Участок улицы Е355 открыли для проезда в Нур-Султане

Нур-Султан. 30 января. Kazakhstan Today - В столице открыт проезд на участке улицы Е355, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане завершилось строительство участка улицы Е355, от Кургалжинского шоссе до улицы К. Мухамедханова, сообщает официальный сайт акимата.

Открытие проезда на этом участке улучшит транспортное обслуживание жителей жилых комплексов "Кристалл", "Нурлы Уя", "Ерке", "Аркада", "Сенiм", "Copengangen" и других. Кроме того, существующая улично-дорожная сеть Нур-Султана разгрузится. Новый проезд также обеспечит устойчивое функционирование дорожной сети столицы в целом", - прокомментировали в акимате.

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