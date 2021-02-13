В Алматы 3,3 тыс. семьям продлили адресную социальную помощь

Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы в I квартале 2021 года всем действующим получателям адресной социальной помощи автоматически пролонгировали заявления на ее назначение, без их обращения в государственные органы. Данная мера коснулась порядка 3,3 тыс. семей, передает Kazakhstan Today.

Автоматическая пролонгация позволила снизить риск распространения коронавирусной инфекции среди населения во время действующих карантинных мер, сообщили в пресс-службе акимата города.

Вместе с тем отмечается, что граждане, впервые обращающиеся за оказанием помощи, могут подать заявления через Портал электронного правительства. С начала 2021 года впервые за АСП обратились 259 семей.

Ранее получателям АСП пролонгировали назначение помощи во II, III и IV кварталах 2020 года в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер. В IV квартале 2020 года автоматически было продлено назначение АСП 5,1 тыс. семьям. АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от прожиточного минимума.

Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП в Алматы ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП). По итогам 2020 года 6,9 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет получили наборы продуктов и бытовой химии. Предположительно, в I квартале 2021 года ГСП будут обеспечены порядка 4,6 тыс. детей.

В акимате также сообщили, что в текущем году планируется полностью перевести предоставление гарантированного соцпакета на Портал социальных услуг aleumet.egov.kz.

Помимо АСП малообеспеченным, в том числе многодетным семьям, оказываются следующие меры поддержки:

жилищная помощь (в оплате жилищно-коммунальных расходов, если эти расходы превышают 5-процентную долю совокупного дохода семьи);

единовременная социальная помощь в размере 20 МРП (58 340 тенге);

единовременная социальная помощь на возмещение затрат за проведение и установку газового оборудования от общей ветки до дома собственнику индивидуального жилого дома;

ежемесячная социальная помощь в размере 10 тысяч тенге, студентам из многодетных семей, получившим по результатам экзаменационной сессии эквивалент оценки соответствующий оценке "отлично". Справочно: ГСП для детей в возрасте от 1 года до 6 лет предоставляется в виде продуктового набора ежемесячно и набора товаров бытовой химии, предоставляемого ежеквартально.

В наборы включены разнообразные продукты (молочные, овощные, фруктовые) с содержанием витаминов, обогащенные кальцием и другими микроэлементами, пробиотиками для профилактики анемии, рахита, дисбактериоза.

ГСП для детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся в организациях среднего образования, включает в себя:

комплект школьной формы либо спортивной формы и комплект школьных письменных принадлежностей;

ежедневное одноразовое горячее питание по месту обучения (в учебные дни) в период учебного года согласно нормам, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения;

льготный проезд на общественном транспорте (кроме такси).

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