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В Алматы 3,3 тыс. семьям продлили адресную социальную помощь

12.02.2021 9154
Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы в I квартале 2021 года всем действующим получателям адресной социальной помощи автоматически пролонгировали заявления на ее назначение, без их обращения в государственные органы. Данная мера коснулась порядка 3,3 тыс. семей, передает Kazakhstan Today. 
 
Автоматическая пролонгация позволила снизить риск распространения коронавирусной инфекции среди населения во время действующих карантинных мер, сообщили в пресс-службе акимата города.
 
Вместе с тем отмечается, что граждане, впервые обращающиеся за оказанием помощи, могут подать заявления через Портал электронного правительства. С начала 2021 года впервые за АСП обратились 259 семей.
 
Ранее получателям АСП пролонгировали назначение помощи во II, III и IV кварталах 2020 года в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер. В IV квартале 2020 года автоматически было продлено назначение АСП 5,1 тыс. семьям. АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от прожиточного минимума.
 
Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП в Алматы ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП). По итогам 2020 года 6,9 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет получили наборы продуктов и бытовой химии. Предположительно, в I квартале 2021 года ГСП будут обеспечены порядка 4,6 тыс. детей. 
 
В акимате также сообщили, что в текущем году планируется полностью перевести предоставление гарантированного соцпакета на Портал социальных услуг aleumet.egov.kz. 
 
Помимо АСП малообеспеченным, в том числе многодетным семьям, оказываются следующие меры поддержки:
 
  • жилищная помощь (в оплате жилищно-коммунальных расходов, если эти расходы превышают 5-процентную долю совокупного дохода семьи);
  • единовременная социальная помощь в размере 20 МРП (58 340 тенге);
  • единовременная социальная помощь на возмещение затрат за проведение и установку газового оборудования от общей ветки до дома собственнику индивидуального жилого дома;
  • ежемесячная социальная помощь в размере 10 тысяч тенге, студентам из многодетных семей, получившим по результатам экзаменационной сессии эквивалент оценки соответствующий оценке "отлично". Справочно: ГСП для детей в возрасте от 1 года до 6 лет предоставляется в виде продуктового набора ежемесячно и набора товаров бытовой химии, предоставляемого ежеквартально.
 
В наборы включены разнообразные продукты (молочные, овощные, фруктовые) с содержанием витаминов, обогащенные кальцием и другими микроэлементами, пробиотиками для профилактики анемии, рахита, дисбактериоза.
 
ГСП для детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся в организациях среднего образования, включает в себя:
 
  • комплект школьной формы либо спортивной формы и комплект школьных письменных принадлежностей;
  • ежедневное одноразовое горячее питание по месту обучения (в учебные дни) в период учебного года согласно нормам, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения;
  • льготный проезд на общественном транспорте (кроме такси).
 

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