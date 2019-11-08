На расчистку снега в Алматы вышли более 400 единиц техники

Алматы. 7 ноября. Kazakhstan Today - На расчистку улиц Алматы от снега вышли более 400 единиц техники, передает Kazakhstan Today.

6 ноября, с 23.30, в Алматы начались осадки в виде снега. Прогнозируется, что осадки продолжатся в первой половине дня 7 ноября", - сообщили в городском акимате.

В целях предупреждения гололедных явлений в ночной период было задействовано 417 единиц спецтехники, в том числе 162 пескоразбрасывателя и 427 дорожных рабочих. С утра 7 ноября выведено 498 единиц, в том числе 174 пескоразбрасывателя и 1688 дорожных рабочих.

С начала выпадения снега производится посыпка дорог противогололедными материалами, очистка тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, входных групп подземных и надземных переходов.

По состоянию на 08.00 посыпано 2609 тонн противогололедных материалов. Уровень выпавшего снега составил 5 сантиметров.

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