Жителей Алматы предупреждают о гололедице на дорогах

Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today - Автолюбителей и пешеходов Алматы призывают к осторожности в связи с ожидающейся гололедицей, передает Kazakhstan Today.

Согласно прогнозу, ночью с 4 на 5 ноября ожидается выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, которые с перерывами продлятся до первой половины 6 ноября. Температура воздуха ночью с 4 на 5 ноября - около 0 градусов, днем до 5-7 тепла. Ночью с 5 на 6 ноября прогнозируется 1-3 мороза, днем 2-4 тепла", - сообщили в акимате Алматы со ссылкой на прогноз "Казгидромета".

В связи с возможным возникновением обледенения, накатов на проезжей части дорог, гололедицы на тротуарах, особенно выше проспекта аль-Фараби, в акимате призвали автолюбителей и пешеходов соблюдать меры осторожности.

Также водителям настоятельно рекомендуется произвести замену шин на зимние. Автолюбителям, имеющим небольшой стаж вождения, рекомендуется отказаться от поездок на автомобиле.

Также в пресс-службе акимата отметили, что, согласно долгосрочному прогнозу погоды, в Алматы выпадение ливневых осадков с переходом в мокрый снег ожидается с 5 по 10 ноября и с 23 по 30 ноября.

На сегодня вся городская снегоуборочная спецтехника готова к работе на 100%. В зимний период в снегоуборочных мероприятиях будет задействовано 993 единицы спецтехники и 1320 дорожных рабочих. При обильных осадках планируется дополнительное привлечение 150 самосвалов", - отметили в акимате.

Отмечается, что в целях предотвращения внештатных ситуаций проводятся тренировочные занятия для отработки маршрутов движения всей спецтехники с учетом нормативов времени прохождения трассы и технологии уборки по закрепленным участкам.

Для эффективной организации снегоуборочных работ ГКП "Алматы тазалык" призывает жителей и гостей города не оставлять транспортные средства в неположенных местах и отнестись с пониманием к возможным заторам на дорогах.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в ближайшие дни ожидается дальнейшее похолодание

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