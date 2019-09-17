В рамках празднования Дня города в Кызылорде пройдут 40 мероприятий

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Кызылорда. 16 сентября. Kazakhstan Today - В рамках празднования Дня Кызылорды в областном центре пройдут около 40 мероприятий, передает Kazakhstan Today.

День главного города Кызылординской области будет отмечаться в течение месяца. В рамках празднования запланировано около 40 мероприятий, сообщила на брифинге в пресс-центре городского акимата заместитель акима города Мира Казбекова.

Торжества стартовали с проведения молодежного фестиваля КВН в формате Open Air. В празднике юмора приняли участие 11 команд из разных уголков республики: Караганды, Чу, Тараза, Уральска, Алматы, Арыси, а также местные команды из Аральска, Кармакши и Коркыта.

В целом в рамках празднования Дня города с 11 по 14 сентября в Кызылорде прошла неделя молодежи, 15-21 сентября состоится неделя благотворительности и пропаганды семейных ценностей, 23-28 сентября - неделя знаний. С 30 сентября по 12 октября будет проведена неделя культуры и духовности, в последний день этой недели будут подведены итоги областного фестиваля "Алтын дан -2019". В этот же день горожан ожидают сельхозярмарки, гала-концерт, сообщил сайт акимата областного центра.

Отметим, что ко дню города акимат объявил открытыми традиционные конкурсы фотографии "Молодежь Кызылорды" и "Лучший двор - 2019". Работы принимаются с 26 августа по 30 сентября включительно, победителей ждут призы.

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